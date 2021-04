القضاء المصري يُغرم الفنان محمد رمضان بملايين الجنيهات

قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم الأربعاء، بتغريم الفنان محمد رمضان بمبلغ وقدره 6 ملايين جنيه مصري في قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وكان الطيار أشرف أبو اليسر قد طالب رمضان بتعويض قدره 25 مليون جنيه بعد ان استغل الفنان محمد رمضان صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها “مش بتفتش في المطار”، مستخدما صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة.

وأكد محامي الفنان محمد رمضان أن الحكم نهائي لا يجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الاقتصادية، لكن يحق له الطعن أمام محكمة النقض، ولكن قرار التعويض ليس فيه أي استئناف ولابد من تنفيذه. بحسب Et Arabic

وكان رمضان قد مَثَلَ أمام القضاء المصري،في فبراير الماضي , بعد قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إعادة استدعائه، في الدعوى رقم 119 لسنة 2020 المقامة ضده من الطيار أشرف أبو اليسر.

الطيار أبو اليسر صاحب الواقعة الشهيرة مع رمضان، طالب بتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به، حيث أجلت المحكمة القضية لجلسة 10 مارس المقبل، لإعادة إعلان الممثل لمثول أمامها وسماع أقواله قبل الفصل في الدعوى.

واشتعلت شرارة القضية ,بعد نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستغرام”، فيديو له من داخل “قمرة” الطائرة، المتجهة من القاهرة إلى الرياض ليشاركهم تجربته الأولى في قيادة الطائرات.

والذي دخل بالفعل “قمرة” الطائرة وتلقى التعليمات من الكابتن، وظهر في الخلفية صوت شقيقه محمود وهو يقسم بالله أن محمد من يقود الطائرة وليس الطيار الأصلي.

وفي السياق، دخل الفنان المصري محمد رمضان خط أزمة مسلسل “الملك”، وذلك من خلال منشور له على حساباته الشخصية، أشار فيه إلى تقديمه لشخصية “أحمس” في فيلم سينمائي.

وقد نشر رمضان فيديو لعالم الاثار المصري زاهي حواس ، والذي أشار إلى أن رمضان هو الأنسب من حيث ملامحه لتجسيد شخصية “أحمس “.

كما علّق محمد رمضان قائلا: “شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشؤون الأثار السابق زاهي حواس، وبوعد حضرتك بإذن الله هنعمل فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم #محمد_رمضان #أحمس 2023″.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر قد كشفت عن وقف مسلسل “الملك أحمس” الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، وذلك بعد جدل كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الفنية في مصر بسبب الهيئة الشكلية وملابس أبطال المسلسل.

ووفق بيان رسمي صادر عنها، فقد قررت الشركة تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان المقبل.

ومسلسل “الملك” مأخوذ عن رواية “كفاح طيبة” حول قصة الملك أحمس وطرده للهكسوس، للأديب نجيب محفوظ.

فما أن أن أذيع المقطع الترويجي الأول لمسلسل “الملك”، حتى قوبل بموجة من الانتقادات، كان أغلبها يصب في خانة انتقاد الهيئة الشكلية التي ظهر بها أبطال العمل الذين من المفترض أنهم يمثلون حقبة تاريخية تعود للملك أحمس، مؤسس الأسرة الثامنة عشرة، ومعركته الشهيرة التي انتهت بانتصاره على “الهكسوس”.

