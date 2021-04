مجموعة العشرين تعتزم دعم موارد صندوق النقد الدولي ب 650 مليار دولار

كشفت مسودة بيان ختامي أن كبار المسؤولين الماليين في العالم سيوافقون الأربعاء على تعزيز موارد صندوق النقد الدولي بواقع 650 مليار دولار، حتى يتمكن من تقديم المساعدة على نحو أفضل للدول الأكثر تأثرا بتداعيات جائحة كورونا.

وعادت مسودة البيان، الذي سيقره وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في أكبر 20 اقتصادا في العالم، إلى تعهد بمكافحة الحماية في التجارة الدولية، وهو أمر تم التخلي عنه في مارس 2016 بفعل إصرار من إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب.

كما تستخدم المسودة، التي اطلعت عليها وكالة رويترز، لهجة صارمة إزاء مكافحة تغير المناخ، وهو موضوع آخر تناولته بيانات مجموعة العشرين بنبرة أخف خلال رئاسة دونالد ترامب .

زيادة على ذلك فقد كشفت المسودة أن القادة الماليين بمجموعة العشرين سيتفقون أيضا على تمديد تجميد مدفوعات خدمة الدين لمرة أخيرة للدول الأكثر تأثرا بتداعيات جائحة كورونا حتى نهاية 2021.

كما أن صندوق النقد الدولي كان قد مدد آلية تخفيف خدمة الديون لـ28 دولة تعد من الأفقر في العالم، والتي كانت ستنتهي في الـ13 من الشهر الحالي, مما يسمح لها بالحفاظ على الأموال لتدابير التخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

وسيقدم الإعفاء على شكل منح تغطي مدفوعات خدمة الديون المستحقة السداد بين 14 أبريل و15 أكتوبر من هذا العام بقيمة 238 مليون دولار بموجب صندوق احتواء الكوارث والإغاثة.

