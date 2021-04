الليرة السورية تسجل تحسنا طفيفا اليوم أمام الدولار

سجلت الليرة السورية عند إغلاق يوم الأربعاء، تحسنا طفيفا في سعر صرفها في السوق السوداء أمام الدولار الأمريكي.

حيث انخفض سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 55 ليرة خلال الساعات الماضية (أي بنسبة تقارب 1.53%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 3460، وسعر مبيع يبلغ 3535 ليرة للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3535 و 3590 ليرة. بحسب موقع الليرة اليوم.

أما في مدينة حلب فقد انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 55 ليرة عن آخر إغلاق (أي بنسبة تقارب 1.53%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 3460، وسعر مبيع يبلغ 3535 ليرة سورية للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3535 و 3590 ليرة.

وفي ادلب، انخفض سعر صرف الدولار، بمقدار 50 ليرة خلال الساعات الماضية (أي بنسبة تقارب 1.41%). واستقر عند سعر شراء يبلغ 3430، وسعر مبيع يبلغ 3500 ليرة للدولار الواحد. بمدى يومي بين 3500 و 3560 ليرة.

وفي الشان الاقتصادي السوري، اطلق رجال أعمال من الداخل السوري قبل أيام، مبادرة تشبيك لتمويل محدودي الدخل لإنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفق مبدأ التشاركية بين الممول وصاحب المشروع.

وتأتي مبادرة تشبيك تماشياً مع المرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس السوري، بشار الأسد، القاضي بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحسب أوقات الشام.

وتحدث رجل الأعمال السوري وصاحب شركة خاصة، عامر ديب عن مبادرة تشبيك التي أطلقها رجال الأعمال في سوريا قائلاً: “المبادرة تعتمد على جمع رأس المال الوطني مع صاحب المشروع وفق مبدأ التشارك لإعادة تنشيط الاقتصاد”.

وأكد ديب على أن صاحب المشروع معفي من الخسائر ويتم تمويله دون فوائد كما هو حال القروض البنكية.

إذ قال ديب أن مبادرة تشبيك تساعد: “صاحب المشروع الصغير والمتوسط في الحصول على مورد مالي له، دون قروض أو فوائد ودون أن يتحمل مسؤولية أي خسائر”.

وعن مجال المبادرة أوضح ديب: “ستركز المبادرة على المشاريع الإنتاجية الزراعية والصناعية وليست الريعية بسقف تمويل مبدئي بقيمة 40 مليون ليرة سورية، كما سنسوق للبضائع والمنتجات مجانا، وحتى الآن لدينا 40 مشروعا لإيجاد أدوات اقتصادية جديدة”.

وختم ديب بالقول: “نأمل من الجهات الحكومية تقديم الدعم المعنوي لنا، كما نناشد غرفتي التجارة والصناعة أن ينضموا إلينا لأن هذا وقت العمل وليس التصريحات الجوفاء”.

