حقيقة زواج الفنانة أصالة نصرى من رجل أعمال سكندرى

ظهرت الفنانة أصالة نصري فى حفل المطرب هانى شاكر، بمناسبة افتتاح ابنه لمشروع جديد بالتجمع الخامس مساء أمس الأربعاء، برفقة عدد من أبرز النجوم.

اصالة مع سميرة سعيد وبوسى شلبى وهانى شاكر

حيث شمل الحضور ايضا الفنانة إلهام شاهين، وسميرة سعيد، وهالة صدقى، وهانى رمزى وزوجته، والإعلامية بوسى شلبى وعدد آخر من الأصدقاء.

ووجهت للفنانة أصالة توضيح حقيقة زواجها من رجل أعمال سكندرى، التى انتشرت العديد من الأنباء حول صحة الخبر، ولكن المطربة اكتفت بالصمت دون تأكيد الشائعة أو نفيها.

هذا وقد أكد أصدقاء مقربون من المطربة الكبيرة أصالة أن الخبر اليقين لن يتم إعلانه، بأى شكل من الأشكال قبل يوم الجمعة المقبل، وفقا لموقع اليوم السابع.

وفي السياق ذاتة، أنتشرت مؤخراً صورة للمخرج طارق العريان، زوج أصالة السابق مع حبيبته في إحدى المناسبات ونشرت الصورة الممثلة المصرية نسرين أمام

حيث أعادت أصالة نشر الصورة على حسابها والتعليق عليها واصفة إحساسها الصادم الذي شعرت فيه،خصوصا بعد الصراع الذي عاشته الفنانة السورية ​نتيجة انفصالها عن زوجها المخرج الفلسطيني ​طارق العريان​.

وعلقت أصالة عن الصورة قائلة: “هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ ..

وتابعت:”والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران .. الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ماإحكيها .. الصّوره مو عاديّه .. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب “.



وأكملت:” سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون .. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

وفي السياق، تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري، لهجوم حاد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، لاستخدامها كلمات من حديث نبوي شريف، ضمن أغنيتها الخليجية الجديدة “رفقا”.

