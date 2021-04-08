“يويتشي والطير” للياباني دوريان سوكيغاوا بترجمة عربية

الكويت 8 إبريل 2021 (وال) صدرت حديثًا عن المركز الثقافي العربي في الدار البيضاء ترجمة عربية لرواية “يويتشي والطير” للروائي الياباني، دوريان سوكيغاوا، قام بها “حسين عمر”.

وجاء في تقديم الناشر: تبدأ الرواية الساحرة بما يجعلنا نسمع ونرى ونشم ونحس ونتأثّر، لتُدخلنا إلى أعماق كلّ شخصية، من يويتشي، الطفل الحسّاس، إلى ريتسوكو، الأم المناضلة، وصولًا إلى جونسون، الطير الجريح، وتجعلنا نتعلّق بها ونتعاطف معها، ونرى الحياة من خلالها.

بعد روايته الشهير “ملذّات طوكيو”، يحكي لنا دوريان سوكيغاوا مرّة أخرى، بأسلوبه الرهيف، حكاية لقاء غير متوقع، لقاء ما بين عائلة متواضعة، والطير الذي أنقذته، ويأخذنا إلى عالم المستضعفين، مُظهرًا لنا من جديد قسوة مجتمعاتنا، ويجعلنا نتساءل عن معنى أمور كثيرة، مثل الاختلاف، والتهميش، والأفكار المسبقة، والتضامن، والوفاء، والطفولة، والرشد، والأمومة، والطبيعة، ودورة الحياة، بل الحياة نفسها.

إنها أنشودةٌ رائعة عن الحب والصداقة والحياة، بل درس في الحياة، جميل وقاسٍ، في آنٍ واحد.

وإذا كان قد قيل عن “ملذّات طوكيو” إنها وليمة تجعلنا “نضحك، نبكي، نتلذّذ”، فـ”يويتشي والطير” هي تحليق يجعلنا “نضحك، نبكي، نتأثّر”. (وال/الكويت)ح م / ك و

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