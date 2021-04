الصحة بولاية نهر النيل: 106 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل ، اليوم الخميس، ان الإصابات التراكمية للجائحة بالولاية بلغت ١٠٢١ حالة ومجمل الوفيات منذ انتشار المرض بلغت ١٨٦ حالة.

و بلغ عدد الإصابات بولاية نهر النيل خلال الموجة الثالثة ٥٩٣ حالة و١٠٦ حالات وفاة، ونوه إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة الوفيات بالولاية خلال الأيام الماضية.

هذا وقد حذر رئيس دائرة الصحة د. محمد حسن مصطفى أبو مرين من الارتفاع الخطير لحصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بالولاية، مبيناً ان المرض وصل مرحلة الانتشار المجتمعي.

ولم يستبعد رئيس دائرة الصحة بولاية نهر النيل، الإغلاق الكامل وفرض حظر التجوال بالولاية في حالة تفاقم الوضع الصحي.

ومن جانبها، سجلت ولاية سنار (٨) حالات إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل ليرتفع تراكمي الحالات المؤكدة الى (٤٨٦) حالة منذ بداية الجائحة في مارس ٢٠٢٠م و تظل حالات الشفاء (٣٩١)حالة والوفيات (٧٣) حالة وفاة، وفقا لموقع أخبار السودان.

ومن السياق السوداني ايضا، توقعت وزارة الطاقة والنفط في السودان، حدوث زيادات جديدة أو هبوط في أسعار الوقود، في الأيام المقبلة تبعاً للأسعار العالمية.

فقد قال وزير الطاقة والنفط، جادين علي عبيد، عن وجود سببين لاستمرار أزمة الوقود، موضحاً أن السبب الأول يتمثل في الارتداد الذي حدث في الإمداد نتيجة تعطل المصفاة، بحسب “الصيحة”.

أما السبب الثاني فهو وجود خلافات بسيطة بين الموردين والوزارة، مشيراً إلى أن الدولة لا زالت تدعم الوقود.

متوقعاً حدوث إنفراج في أزمة الوقود خلال الأيام القريبة المقبلة بعد عودة المصفاة للعمل وحل الخلاف مع الموردين.

ولفت جادين إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود جاءت تماشياً مع السعر العالمي، وهو ما تم الاتفاق عليه منذ تحرير سعر الصرف.

مؤكداً أنهم يعملون بجد لاستقرار التيار الكهربائي وتقليل القطوعات بشكل كبير في شهر رمضان.

وفي سياق آخر، قال وكيل قطاع الكهرباء السابق بوزارة الطاقة والنفط السودانية، خيري عبد الرحمن، إن وزارة المالية عجزت عن توفير التزامها المتعلق بوقود الكهرباء، ما أدى حاليًا إلى إحداث أزمة الكهرباء الحادة.

