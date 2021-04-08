النفط يهبط بعد ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية

واشنطن 8 أبريل 2021 (وال) -انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بعد بيانات رسمية، كشفت ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية على نحو كبير، مما أثار مخاوف بشأن ضعف الطلب في أقوى اقتصاد في العالم.

وتراجع خام “برنت” بنسبة ( 0.8 بالمئة ) إلى ( 62.65 ) دولار للبرميل، بحلول الساعة (06:4 ) بتوقيت غرينتش. وهبط الخام الأمريكي بنسبة ( 0.9 ) بالمئة إلى ( 59.24 ) دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إنه بينما انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر مما توقعه المحللون، قفزت مخزونات البنزين بقوة، خلافا للتوقعات أيضا.

وانخفضت مخزونات النفط ( 3.5 ) مليون برميل الأسبوع الماضي إلى قرابة ( 502 ) ملايين برميل، وزادت مخزونات البنزين أربعة ملايين برميل، مقابل توقعات بانخفاض، إلى ما يقل قليلا عن ( 230 ) مليون برميل.( وال واشنطن) س خ.

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