إصابة جنود سوريين في هجوم صاروخي اسرائيلي بمحيط دمشق

أصيب أربع جنود من الجيش العربي السوري بجروح جراء هجوم شنته القوات الإسرائيلية على محيط العاصمة دمشق ليل الأربعاء مخلفة أضرار مادية.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء “سانا” أنه “في حوالي الساعة الثانية عشرة و56 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وقال مصدر عسكري لـ”سانا” ان الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها”.

وكانت الدفاعات السورية قد تصدت في 16 مارس الماضي، لصواريخ إسرائيلية وأسقطت عددا منها في سماء العاصمة دمشق ،وذكرت الوكالة السورية للأنباء سانا، ان المنطقة الجنوبية من العاصمة دمشق تعرضت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ.

فيما ذكر مصدر عسكري سوري أنه: في تمام الساعة 22،35 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات

فيما نقلت وكالة رويترز عن متحدثة عسكرية إسرائيلية رفضها التعليق على تقارير إعلام النظام عن هجوم صاروخي على دمشق.

وفي السياق، أكدت خارجية سوريا في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن في فبراير الماضي، على اتخاذ إجراءات لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية.

حيث جاء في الرسالة أن “سلطات العدو الإسرائيلي أقدمت مساء يوم الأربعاء 3 شباط 2021 على الاعتداء مجددا على أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك عبر إطلاقها رشقات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية”.

وأضافت أن سوريا تؤكد “مرة أخرى أن استمرار إسرائيل في اعتداءاتها الخطيرة والتي باتت تشكل سياسات ممنهجة يتسابق مسؤولوها بكل صفاقة للإعلان عنها ولتبريرها بذرائع أمنية واهية لا تنطلي على أحد لن تكون المظلة التي يختبئ تحتها العدو الصهيوني لتبرير سلوكه الإرهابي الذي اعتاد عليه”.

وطالبت خارجية سوريا مجلس الأمن أن ” يتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين لاتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية”، بحسب RT

