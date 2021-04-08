سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس 8 ابريل

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في تعاملات صباح الخميس 8 أبريل 2021، للسوق غير الرسمية بينما ارتفع في البنك المركزي.

وبلغ سعر الدولار لدى السوق الموازية نحو 382.2 جنيه مقارنة مع 383 جنيها في تعاملات أمس الأربعاء، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

ولدى بنك السودان المركزي، صعد سعر الدولار إلى 380.98 جنيه للشراء، و382.8 جنيه للبيع.

في المقابل، ارتفع سعر اليورو الأوروبي في تعاملات البنوك إلى 452.2 جنيه للشراء 454.4 جنيه للبيع، وسجلت العملة الأوروبية 470 جنيها في السوق الموازية.

كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي مسجلا 526.5 جنيه للشراء 529.1 جنيه للبيع، وبلغ الإسترليني في السوق السوداء نحو 535 جنيها

بنك

وسجل سعر الريال السعودي في السودان لدى البنك المركزي 101.6 جنيه للشراء 102.1 جنيه للبيع، ووصل السعر في السوق غير الرسمية 103.55 جنيه.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك السودان المركزي عند 103.7 جنيه للشراء و104.26 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية سجل 105.99 جنيه.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي نحو 1259.72 جنيه للشراء و1266 جنيه للبيع.

ويرتقب تحسن أسعار الصرف لصالح الجنيه الفترة المقبلة، بعد إعلان مسؤول ببنك السودان المركزي، الثلاثاء، عن قرار مرتقب بشأن إدخال بنوك السودان في النظام المالي العالمي (IBAN).

وأصدر بنك السودان المركزي منشورا ألزم المصارف بتطبيق النظام المصرفي العالمي من خلال الالتزام بالمعايير العالمية وتسهيل المعاملات المصرفية.

وقال المسؤول في تصريحات ان المركزي وجه المصارف السودانية إلى الالتزام بعدد من الموجهات عند تطبيق النظام منها إعادة تنظيم حسابات

العملاء الداخلية بطول موحد 12 حقلا لأي حساب، وعمل (IBAN) لكل الحسابات في أنظمة خارج الأنظمة المصرفية في مدة أقصاها 6 أشهر من صدور هذا المنشور.

وشدد على ضرورة الإعلان بكل الطرق الإعلانية لتوجيه العملاء للتقدم باستلام أرقامهم الجديدة وتسليم العملاء رقم الحساب المصرفي الدولي.