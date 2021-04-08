رئيس مجلس الوزراء يمنع تصدير الصمغ العربي ويوجه المختصين بالاهتمام بمورده

اكد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك أن التدخلات الاقتصادية السريعة وإجراء الاصلاحات وتخفيف آثارها على المواطنين من اهم أهداف حكومة الفترة الانتقالية

وذلك في إطار رؤية إستراتيجية تهدف إلى بناء أرضية صلبة للتحول الهيكلي المرتبط بالتصنيع وسلاسل القيمة المرتبطة بدورها بموارد البلاد الطبيعية في الاحزمة التنموية الخمس

التى تمثل تنوع السودان الفريد جاء ذلك لدى مخاطبته أمس بمدينة الابيض حاضرة ولاية شمال كردفان

فاتحة اعمال المنتدي الأول للصمغ العربي وذلك بحضور السيدات والسادة الوزراءوالسيد/ والي شمال كردفان والسيد/رئيس مجلس الصمغ العربي وقيادات العمل السياسي من قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة

وقيادات العمل التنفيذي والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي المنتجين والمصدرين.

حزام

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن حزام الصمغ العربي يعد وأحد من الاحزمة التنموية الخمسة وذلك تحقيقاً للتنمية المتوازنة العادلة ونهضة الريف والهجرة المعاكسة من الحضر إلى الريف الجديد والمشاريع الإنتاجية.

ووجه د.حمدوك بعدم تصدير خام الصمغ العربي وإضافة قيمة لهذا المنتج مناشداً كافة الجهات المعنية بأمر الصمغ العربي

بالعمل على إنتاج الصمغ العربي بشكل أكثر حداثة وزيادة الإنتاج والاهتمام بالمنتجين ووضع سياسة تمويلية لقطاع الصمغ العربي .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التحول الاقتصادي المنشود والتنمية المستدامة لن تتحقق دون آلية لتطوير تجارة المحاصيل من خلال بورصة المحاصيل الزراعية وبورصة المعادن وربط المنتج المحلي بالسوق العالمي

مشدداً في هذا الصدد على ضرورة قيام بورصة للصمغ العربي بالأبيض والفول السوداني وكافة المحاصيل التي يتم انتاجها واضاف” دا كان موجود هنا قبل عشرات السنين ولابد أن نستعيد ذلك التاريخ الجميل”.

وقال د.حمدوك أن السلام يأتي في قمة هرم أولويات الحكومة الانتقالية لكونه يوفر فرصة لبناء أرضية عليا تجعل من الجوار امراً حيوياً

لتبادل المنافع وتداخل المصالح الاقتصادية والاجتماعية لتؤسس علاقات استراتيجية بين المجموعات السكانية مبنية على المصالح المشتركة والمستقبل الجماعي الزاهر.