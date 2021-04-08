السودان يسعى لترحيل اللآجئين الإثيوبيين إلى معسكر المفوضية لشئون اللآجئين

بحث الأستاذ جمال عبد الهادي محمد أحمد والي ولاية النيل الأزرق المكلف في السودان زالأمين العام لحكومة الولاية لدى لقائه بمكتبه اليوم الدكتور إبراهيم عبدالله

المعتمد المكلف لمفوضية اللاجئين الإتحادية في السودان يرافقه الأستاذ الجيلي الشريف الهندي معتمد اللاجئين بالولاية ،

الترتيبات الجارية لإستكمال عمليات ترحيل اللاجئين الإثيوبيين من مراكز الإستقبال بالمحطات الحدودية الى معسكر المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالمدينة (6) بمحلية ودالماحي .

الوالي

وأكد الوالي إلتزام حكومة الولاية وكامل رعايتها للخطوات الخاصة بإستعجال عمليات ترحيل اللاجئين الإثيوبيين من المناطق الحدودية الى المعسكر ،

ووعد بمعالجة كافة العقبات التي تعترض عمليات الترحيل وإستقرار اللاجئين بمعسكر المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالمدينة (6) بمحلية ودالماحي.

وأشاد المعتمد المكلف لمفوضية اللاجئين الإتحادي بإهتمام حكومة الولاية، وصادق إسنادها لجهود المفوضية الرامية لترحيل اللاجئين الإثيوبيين من مراكز الإستقبال بعدد (6) من المحطات الحدودية الى المعسكر قبل حلول فصل الخريف .

وأكد على إكتمال كافة التجهيزات والإحتياجات الخدمية بالمعسكر توطئة لإستقبال عدد (7923) من اللاجئين الإثيوبيين .

ومنذ مطلع هذا العام تم نقل ما يقرب من 600 شخص إلى مخيم تونيدبة في ولاية القضارف السودانية،

وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد ما يقرب من شهرين من الصراع المستمر عبر الحدود في إثيوبيا،

خبين قوات الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي.

وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش إنه كان من المستحيل قياس مستوى القتال في شمال إثيوبيا وسط استمرار القيود على الوصول.

وقال للصحفيين في جنيف خلال إحاطة دورية “في الوقت الحالي، لا يمكننا الوصول إلى الحدود من الجانب الإثيوبي”.

وأضاف أن أولئك الذين وصلوا إلى السودان من تيغراي قالوا للعاملين في المجال الإنساني بالأمم المتحدة إنهم سافروا لعدة أيام.

قال السيد ماهيسيتش: “يتحدث الوافدون الجدد عن الوقوع في خضم النزاع ووقوعهم ضحايا لجماعات مسلحة مختلفة، فيما يواجهون مواقف محفوفة بالمخاطر بما في ذلك نهب منازلهم، والتجنيد الإجباري للرجال والفتيان، والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات”.

“يصل اللاجئون ومعهم ما يزيد قليلاً عن الملابس على ظهورهم، مرهقون وفي ظروف هشة … يُقدر أن أكثر من 30 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 18 عاما وخمسة في المائة فوق 60 عاما”.