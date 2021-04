مصر تعلن عن اكتشافها “صعود آتون” المدينة الذهبية المفقودة

صرَّح الدكتور زاهي حواس، رئيس البعثة المصرية، اليوم الخميس، عن اكتشاف المدينة المفقودة تحت الرمال في الأقصر في مصر والمسماة بـ “صعود آتون”.

وأكد حواس على أن: “العمل قد بدأ في هذه المنطقة للبحث عن المعبد الجنائزي الخاص بالملك، توت عنخ آمون، لأنه تم العثور من قبل على معبدي كل من “حور محب” و”آي”.

مشيراً إلى أن البعثة المصرية عثرت على أكبر مدينة على الإطلاق في مصر، والتي أسسها الملك “أمنحتب الثالث”، أحد أعظم حكام مصر، وهو الملك التاسع من الأسرة الثامنة عشر.

وحكم “أمنحتب الثالث” مصر من عام 1391 ق.م. ولغاية 1353 ق.م، بمشاركة ابنه ووريث العرش المستقبلي “أمنحتب الرابع”، أخناتون، في آخر ثمان سنوات من عهده، بحسب وكالة ستيب الإخبارية.

وأوضح حواس أن مدينة “صعود آتون” هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر، إذ تم العثور على منازل يصل ارتفاع بعض جدرانها إلى نحو 3 أمتار داخل المدينة، كما أنها مقسّمة إلى شوارع.

تاريخ المدينة يعود إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، وتابع استخدامها توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وفي سياق آخر، انطلق مساء السبت الفائت في العاصمة المصرية أكبر موكب للمومياوات الملكي ، من أجل نقل المومياوات من المتحف في ميدان التحرير إلى متحف الحضارة المصرية في الفسطاط .

إذ يقل الموكب 22 مومياء ملكية تنتمي إلى عصر الأسرة الـ 17 و18 و19 و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

و سبق الموكب قيام وزارة السياحة والآثار المصرية بإطلاق حملة دعائية كبرى للترويج لموكب المومياوات الملكية الذي سينطلق السبت، إذ عملت الوزارة على ترجمة النص الخاص بالفيلم الترويجي الذي أطلقته بمشاركة عدد من الفنانين المصريين إلى 14 لغة مختلفة.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة الدعائية تضمنت أيضاً شراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لهذا الحدث في عدد من الأسواق السياحية الهامة التي تمثل أهمية بالنسبة للسياحة المصرية، ومن ضمن هذه الدول المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وإنجلترا، واليابان، والولايات المتحدة الأميركية، وإيطاليا، وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا.

وقد شارك في هذا الفيلم الترويجي عدد من الفنانين المصريين هم الفنان حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، إذ قدموا من خلاله نبذة عن تاريخ كل الـ22 مومياء ملكية التي سيتم نقلها من المتحف المصري بميدان التحرير (وسط القاهرة) إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط بالعاصمة المصرية أيضا.

The post مصر تعلن عن اكتشافها “صعود آتون” المدينة الذهبية المفقودة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ