البرهان من قطر: قد نلجأ لمجلس الأمن في قضية سد النهضة

صرَّح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس، أن السودان قد يلجأ إلى مجلس الأمن أو إلى التحكيم الدولي في قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح البرهان خلال مؤتمر صحفي عقده في الدوحة عاصمة قطر، أن جميع المفاوضات الماضية التي عُقدت بخصوص السد لم تنجح في الوصول إلى اتفاق، بحسب سبوتنيك.

وأضاف البرهان أن مفاوضات سد النهضة استغرقت وقتا طويلا و”لم تصل إلى نتائج”، وتحدث عن قصر الحلول الأفريقية إذ قال “اتضح لنا أن الوساطة الأفريقية تحتاج إلى مساندة، وقدمنا عرضا بتوسيط الاتحاد الأوروبي وأمريكا”.

منوهاً إلى أنه “بالتأكيد يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن في أزمة سد النهضة، واللجوء للتحكيم الدولي”.

وعن العلاقات مع مصر والحوار بشأن حلايب قال البرهان، “لدينا تعاون عسكري لم ينقطع مع مصر، ومسألة حلايب لدينا تفاهم جيد بشأنها مع القاهرة، ولا نريدها شوكة في خاصرة العلاقات معها”.

وكان قد وجه عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، صباح أمس الأربعاء الى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثانى.

ويرافق الفريق عبد الفتاح البرهان في زيارته إلى الدوحة كلا من رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزير المالية كل من دكتور جبريل إبراهيم ووزير الخارجية دكتورة مريم الصادق المهدي ووزير الدفاع اللواء ركن يس إبراهيم يس.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق ركن مهندس ابراهيم جابر والقائم بأعمال السفارة القطرية بالخرطوم السفير طلال العنزي وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

وفي سياق آخر، طالب رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، من دولة إثيوبيا بالانسحاب الفوري من الأراضي السودانية.

وقال البرهان إن إثيوبيا تحتل أراضي سودانية، وتقول للعالم عكس ذلك، وحذر البرهان موضحاً أن بلاده جاهزة لأي احتمال.

مشدداً على أن السودان لن يتفاوض مع إثيوبيا ما لم تعترف بسودانية أراضي الفشقة.

كما قال البرهان أن بلاده ستطالب القوات الإثيوبية بالانسحاب من كافة الأراضي السودانية.

مؤكداً أن القوات المسلحة السودانية ستظل الحامي للشعب وثورته وحامية للتغيير.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي: “القوات المسلحة تقاسي مع الشعب السوداني وتقاسمه في كل ما يمر به من تحديات أوجبتها مرحلة الانتقال“.

وأدان البرهان من خلال حديثه العدوان الإثيوبي على بلاده من خلال انتهاك الأراضي السودانية.

هذا وقد كشف تحقيق أجرته صحيفة (السوداني) من منطقة الفشقة على الحدود السودانية الإثيوبية، عن سيطرت إثيوبيا على 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة بالسودان.

وكشف التقرير عن تفاصيل الاعتداءات الإثيوبية وتوغل عناصرها داخل المساحات الزراعية، التي بدأت بالسيطرة على مساحة 840 ألف فدان خلال الفترة من 1992 وحتى عام 2014 بواسطة 1659 مزارعا إثيوبياً.

