السودان.. الأرصاد الجوية تطلق تحذيرا خلال الساعات المقبلة

حذرت الأرصاد الجوية في السودان، اليوم الخميس، من حالة الطقس مطالبة من الجميع وخاصة مستخدمي طرق المرور السريع القيادة بحذرٍ، كما طالبت قاطني المناطق المكشوفة باتّخاذ التدابير اللازمة.

وأصدرت الأرصاد الجوية تعميم قالت فيه :”إنّ أجزاء من شمال، وغرب البلاد ستتأثر بالغبار والأتربة المثارة والتي تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية وانخفاض في درجات الحرارة نتيجة لنشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية”، بحسب موقع سونا.

ومن السياق السوداني ايضا، توقعت وزارة الطاقة والنفط في السودان، حدوث زيادات جديدة أو هبوط في أسعار الوقود، في الأيام المقبلة تبعاً للأسعار العالمية.

فقد قال وزير الطاقة والنفط، جادين علي عبيد، عن وجود سببين لاستمرار أزمة الوقود، موضحاً أن السبب الأول يتمثل في الارتداد الذي حدث في الإمداد نتيجة تعطل المصفاة، بحسب “الصيحة”.

أما السبب الثاني فهو وجود خلافات بسيطة بين الموردين والوزارة، مشيراً إلى أن الدولة لا زالت تدعم الوقود.

متوقعاً حدوث إنفراج في أزمة الوقود خلال الأيام القريبة المقبلة بعد عودة المصفاة للعمل وحل الخلاف مع الموردين.

ولفت جادين إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود جاءت تماشياً مع السعر العالمي، وهو ما تم الاتفاق عليه منذ تحرير سعر الصرف.

مؤكداً أنهم يعملون بجد لاستقرار التيار الكهربائي وتقليل القطوعات بشكل كبير في شهر رمضان.

وفي سياق آخر، قال وكيل قطاع الكهرباء السابق بوزارة الطاقة والنفط السودانية، خيري عبد الرحمن، إن وزارة المالية عجزت عن توفير التزامها المتعلق بوقود الكهرباء، ما أدى حاليًا إلى إحداث أزمة الكهرباء الحادة.

يذكر أن السودان حرر أسعار المحروقلت قبل شهرين، بنسبة 500 في المئة، مما أدى لارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى 330 في المئة، وفقاً لـ“سكاي نيوز عربية”.

الجدير بالذكر أن السودان كان قد أعلن الشهر الماضي توحيد سهر الصرف، لايقاف الانفلات الذي حدث في سوق العملة الموازي لعد تخطر سعر صرف الدولار الواحد 400 جنيه سوداني.

وقالت حكومة الانتقال في وقت سابق إن زيادة أو تخفيض أسعار الوقود سيتم بناء على السعر العالمي وتكاليف التشغيل.

