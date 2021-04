اليمن.. 8 آلاف قتيل بألغام الحوثيين خلال سنوات الحرب

صرح مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام، العميد ركن أمين العقيلي، إن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال سنوات الحرب، تسببت في مقتل أكثر من 8 آلاف مدني، من بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.

حيث أوضح أيضا العميد ركن أمين العقيلي أنها أودت بحياة 61 من العاملين في البرنامج اليمني للتعامل مع الالغام ، و5 خبراء دوليين ممن يعملون في المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن وفق ما ذكرت وكالة واس.

كما وناشد المسؤول اليمني، المجتمع الدولي “بالضغط على ميليشيا الحوثي بالتوقف عن زارعة الألغام، التي تسببت بكارثة إنسانية كبيرة في اليمن”.

وأشار مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، إلى أن الألغام “لا تزال تشكل تهديدا للسكان ممن زرعت الميليشيا الألغام في مناطقهم، وتمنعهم من العودة إلى منازلهم ومزارعهم وممارسة حياتهم الطبيعية”.

وثمّن مدير البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام، جهود المملكة السعودية عبر مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام “مسام”، في نزع وتطهير بلاده من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة عالية، ولا تزال مستمرة في زراعتها.

