بعد غياب وصفه مُحبيه بـ”الطويل”.. الموسيقار يعود للحفلات الجماهيرية

تُنظم شركة البروف للانتاج الفني والإعلامي، حفلاً جماهيرياً للفنان الموسيقار محمد الأمين، مساء السبت القادم، بمسرح نادي الضباط بالخرطوم.

وفي المقابل رحب جمهور الفنان محمد الأمين بعودة الموسيقار للغناء، بعد التوقف لمدة وصفوها بالطويلة، نسبة للوضع الصحي وموجهات الطوارئ الصحية بسبب كورونا، وفقاً لما أورد “الصيحة”.

الجدير بالذكر أن الحفل هذه المرة من تنظيم شركة البروف، وذلك بعد دخول الموسيقار في خلاف مع متعهد الحفلات الشهير “إبراهيم شلضم”.

وفي السياق ذاته أفادت مصادر عن وجود تذمر وسط جمهور محمد الأمين، نسبة لقيمة التذكرة التي قالوا أنها “عالية”، حيث تراوجت ما بين 1300 إلى 3000 جنيه.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر، مارس المنصرم، أن الفنان السوداني الشهير، عاصم البنا، تم استبعاده من قبل فريق العمل في برنامج “أغاني وأغاني” هذا العام.

وبحسب المصادر فإن فريق عمل “أغاني وأغاني”، اعتذر للفنان عاصم البنا، عن المشاركة في النسخة القادمة من البرنامج، بحسب ما أورد موقع “كوش نيوز”.

ومن جانبه أرجع البنا استبعاده لعدة أسباب أبرزها مطالبته بتصحيح العديد من الأشياء في تركيبة البرنامج في نسخته القادمة.

يذكر أن الفنان عاصم البنا، أحد مؤسسي البرنامج، رفقة عدد من الفنانين أبرزهم، عصام محمد نور، والفنان الراحل نادر خضر، وجمال فرفور.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قام الفنان السوداني محمد بشير الشهير بـ”الدولي” بإلغاء جميع ارتباطاته الفنية، بالإضافة لإرجاعه العرابين بسبب ملاحقة السلطات للفنانين والقبض عليهم في الحفلات.

هذا وقد صرح محمد بشير الدولي قائلاً: “لقد قمت بإلغاء كافة ارتباطاتي الفنية وأبلغت مدير أعمالي بتلك الخطوة لإرجاع كل العرابين مع الإعتذار لأصحابها وذلك بسبب ملاحقتنا والقبض علينا وتغريمنا”، بحسب “السوداني”.

وأضاف الدولي “لذا كان لابد من تلك الخطوة حتى لا يقع ضرر مادي كالغرامة علي وعلى أفراد الفرقة الموسيقية الذين كانوا يسترزقون من تلك المهنة”.

وإختتم الدولي تصريحه بالقول: “ما يحدث للفنانين والموسيقيين أمر مزعج ومؤلم وذلك عندما لا يشمل القرار الجميع ويكون هناك خيار وفقوس”.

مضيفاً على حد قوله “أتمنى أن يتحد الجميع ويكون هناك حل عاجل لأن الضرر أكبر وبدأ يتفاقم، فيما أبلغ جمهوري عن بالغ أسفي لما يحدث وسنتواصل بإذن الله بعد انجلاء الغمة”.

The post بعد غياب وصفه مُحبيه بـ”الطويل”.. الموسيقار يعود للحفلات الجماهيرية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ