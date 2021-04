الكشف عن قائمة نجوم الموسيقى العرب الأكثر استماعًا في 2020

أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمة نجوم الموسيقى العرب الذين يعدون الأكثر استماعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر الشبكات الإلكترونية خلال العام الماضي 2020.

وضمت القائمة 50 مطربًا من 11 جنسية عربية، حيث سيطر عليها نجوم الغناء في مصر بواقع 20 فنانًا، ومن ثم لبنان بـ 20 نجمًا، وثلاثة نجوم من المغرب والجزائر، وفانين من العراق والسعودية والأردن وفلسطين وتونس.

وتصدر الفنان المصري عمرو دياب قائمة نجوم الموسيقى العرب الأكثر استماعًا في 2020 وذلك بعد طرحه ألبوم “سهرانين” الذي تصدر القائمة محققًا عدد استماع زاد عن 68 مليون استماعًا، وفقًا لـ(اليوم السابع).

أما النجم تامر حسني فجاء في المركز الرابع على قائمة نجوم الموسيقى العرب الأكثر استماعًا في 2020 بواقع أكثر من 40 مليون استماعًا.

وتواجد في القائمة كذلك، كل من محمد حماقي وأنغام وشيرين وفريق كاريوكي، كما تواجد حسن شاكوش وعمر كمال كممثلين لأغاني المهرجانات.

على صعيد متصل، توجت مجلة (GQ Middle East) الفنان المصري محمد منير بجائزة أسطورة عام 2020 وذلك قبل إطلاقه رسميًا ألبومه الجديد “باب الجمال”.

وأجرت المجلة المختصة بالفنون في الشرق الأوسط حوارًا مطولًا مع منير، تحث فيه عن العديد من جوانب حياته الشخصية وبداية مشوراه الفني.

وعن ألبومه الجديد، أوضح محمد منير أنه مستوحى من المعاناة والحزن المنتشر في جميع أنحاء العالم، لكنه يحوي في طياته الكثير من التفاؤل والسعادة.

ومضى قائلًا: “هذا العام حدث شيء جذري شعرت به بنفس الطريقة التي شعر بها الناس، والتغيرات التي مر بها الجميع عشتها أيضا”، وفقًا لموقع (في الفن).

وعن بدايته الفنية، أكد “الكينغ” أنه نشأ في أسوان وترعرع هنالك متأثرًا بالموسيقى والفنانين، مشيرًا إلى أنه أراد تغيير شكل الموسيقى التقليدية في مصر، لكنه واجه مشاكل عديدة متعلقة بعدم دراية الناس في مصر بأنواع مختلفة من الموسيقى.

وقال محمد منير إن بدايته للغناء شبيه بالثورة، لأنه قدم موسيقى مختلفة لم يعتاد الناس عليها، ولكن سرعان ما أحبه الناس بموسيقاه الجديدة، حسب قوله.

وأضاف: “أنا في السجن منذ أن بدأت الغناء، لا استطيع السير في الشارع ولكنني فخور بجمهوري والمعجبين، أن يحبك الملايين حول العالم هذا حلم أي فنان”.

وختم محمد منير حواره بالتأكيد على أن العالم حاليًا أصبح مليئًا بالقسوة، وفي حاجه لمزيد من الحب والرحمة والمغفرة.

The post الكشف عن قائمة نجوم الموسيقى العرب الأكثر استماعًا في 2020 appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ