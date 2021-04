الدوحة.. وزير الخارجية القطري يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني

ناقش أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد تناولت المباحثات -التي عقدت في الديوان الأميري بالدوحة- أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد التقى يوم أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة مع رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي.

كما وصرحت الخارجية القطرية إن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية، لا سيما في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المنطقة.

وبدأ البرهان زيارته للدوحة أمس الأربعاء، وتستمر يومين، وهي الزيارة الأولى له إلى قطر منذ أن تولى مهام منصبه في أبريل/نيسان 2019.

كما التقى البرهان في الدوحة ممثلين عن قطاع الأعمال والمؤسسات القطرية العاملة بالسودان وغرف التجارة، وأشاد بالاستثمارات القطرية، وتعهد بتذليل الصعاب التي تواجهها في السودان، بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني.

