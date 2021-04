الجيش السوداني يعلن سيطرته على 95% من أراضي الفشقة المغتصبة

صرَّح الجيش السوداني اليوم الخميس، أن “القوات المسلحة استردت 95% من الأراضي المغتصبة بمنطقة الفشقة الكبرى”، كما أعلن عن “استقرار الأوضاع الأمنية بالمناطق المحررة”.

وجاء إعلان سيطرة الجيش السوداني على أراضي الفشقة على لسان قائد اللواء الخامس للقوات المسلحة بأم براكيت العميد وليد أحمد السجان، الذي وجه إلى الجهات التنفيذية في الدولة دعوة للاهتمام بالمنطقة وتهيئة البيئة للموسم الزراعي وتنمية المنطقة لاستقرار المواطنين.

وشدد السجان على استعداد الجيش السوداني للتصدي لأي محاولة من الجانب الإثيوبي للتعدي على أراضي السودان وأن أي محاولة ستلقى الرد الحاسم من القوات المسلحة، بحسب RT.

وأكد السجان أن “القوات المسلحة بالمنطقة على درجة عالية من الروح وعلى قناعة أنهم يدافعون عن الأرض وأن القوات المسلحة تبسط سيطرتها على الفشقة وتبقى القليل”.

وأوضح السجان: “نحن قادمون على ذلك الانفتاح الذي انعكس على المنطقة والمزارعين وسوف ينعكس إيجابا على الموسم الزراعي الصيفي”.

ويخوض الجيش السوداني معارك على الحدود السودانية الإثيوبية بهدف استرجاع أراضي منطقة “الفشقة” المغتصبة من قبل جماعات إثيوبية مسلحة.

وكان قد أكد الجيش السوداني عدم سماحه لأي مزارع إثيوبي بالدخول إلى منطقة الفشقة أو عبور الحدود بغرض التحضير للزراعة في موسم الأمطار المقبل.

كما أكد الجيش السوداني مراقبته للحدود بشكل دوري لمنع أي توغل إثيوبي في الأراضي السودانية.

ووفقاً لمصادر عسكرية، فإن القوات المسلحة السودانية لن تسمح لأي إثيوبي بالتحضير للزراعة في الخريف القادم.

هذا وقد قال مصدر عسكري “ما في أي إثيوبي سيزرع في أراضي الفشقة هذا العام”، مؤكداً أن الجيش سيتعامل بحسم ولن يكون هناك تهاون في أراضي الفشقة.

ومن جهته سجّل قائد القوات البرية أمس، زيارة تفقدية للقوات المُرابطة في الحدود الشرقية، ووقف على جاهزيتها.

وفي سياق آخر، تمكنت قوات بالشرطة السودانية بولاية القضارف الواقعة شرقي السودان في شهر فبراير الماضي، من تحرير 10 فتيات إثيوبيات من عصابة اتجار بالبشر كانت في طريقها لتهريب 21 مواطنًا إثيوبيًا.

وتنشط عصابات في حدود السودان الشرقية المحاذية لإثيوبيا، في عمليات اتجار بالبشر على الرغم من الاشتباكات العسكرية بين قوات البلدين، في عمليات تقول الخرطوم إنها تهدف إلى استرداد مساحات محتلة.

وقال مدير شرطة ولاية القضارف، اللواء صابر الله جابو فضل السيد، في تصريح صحفي: “نجح فريق ميداني من شرطة محلية القلابات الغربية في تحرير 12 إثيوبي من ضحايا عاصبة اتجار بالبشر “.

وتحركت قوة مشتركة من تشكيلات الشرطة إلى منطقة ود ضعيف، بعد وصول معلومات عن العملية.

وأوقفت القوة المشتركة سيارة من طراز “برادو” كانت تقل 21 إثيوبي بينهم 10 فتيات، ومن ثم تحريرهم.

والقت الشرطة القبض على سائق السيارة واثنين من المتهمين، قيّدت ضدهم إجراءات قانونية، كما جرى حجز السيارة.

