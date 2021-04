السعودية تسجل أعلى حصيلة بإصابات “كورونا” منذ 9 أشهر

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، تسجيل 902 إصابة جديدة بـ«كورونا» (كوفيد – 19)، في أعلى حصيلة لانتشار الفيروس منذ أغسطس (آب) 2020. ليصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 395 ألفاً و854 حالة، من بينها 7468 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 874 حالة حرجة.

وقالت «الصحة السعودية» إن أكثر من 44 في المائة من الإصابات الجديدة سجلت في منطقة الرياض بـ402 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ163 حالة والشرقية 155 حالة فيما يعتبر أعلى حصيلة إصابات منذ 9 أشهر.

وارتفعت حالات الشفاء في المملكة لتصل إلى 381 ألفاً و658 حالة، بعد تعافي 469 حالة.

وبخصوص حالات الوفاة، أعلنت الوزارة عن ارتفاعها إلى 6728 وفاة بعد تسجيل 9 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومن جانب آخر، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 17 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 60 يوماً 519 مسجداً تم فتح 490 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة 6 في منطقة الرياض، و4 في منطقة مكة المكرمة، ومسجدين في كلٍ من منطقتي القصيم وتبوك، ومسجد واحد في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران ومنطقة الباحة.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 15 مسجداً، خمسة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقتي الرياض والشرقية ومسجدين في منطقة المدينة المنورة ومسجد واحد في منطقتي مكة المكرمة والجوف، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أول أمس الثلاثاء أن تصاريح أداء مناسك العمرة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان ستمنح للأشخاص الذين تلقوا لقاح ضد كورونا.

وأضافت الوزارة أن التصاريح ستعطى أيضا لمحصّن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعاف من الإصابة. بحسب France24

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان أن منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام في مكة المكرمة، وكذلك زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، سيكون “بدءًا من الأول من رمضان، للأشخاص المحصنين”.

وأضافت أن السلطات ستعتمد على تطبيق هاتفي للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقين أيضا “وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة”.

