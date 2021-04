غرفة أبوظبي تبحث فرص الاستثمار في إقليم كردستان العراق

ناقش مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد المهيري، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رئيس هيئة الاستثمار بحكومة إقليم كردستان العراق، محمد سعيد، وبحضور قنصل عام الإمارات لدى كردستان، أحمد الظاهري، سبل توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطاع الأعمال لدى الطرفين.

حيث نوه محمد سعيد خلال اللقاء، على “جهود غرفة أبوظبي والقنصلية الإماراتية في إقليم كردستان العراق، في تنظيم هذا الاجتماع للتباحث في الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الإماراتية في الإقليم، وبما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي على العديد من الأصعدة”، وفق ما ذكرت وكالة “وام”.

وجاء هذا اللقاء تزامنا مع زيارة الوفد الحكومي العراقيذ، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قبل أيام لدولة الإمارات، وما نجم عنها من “إعلان إماراتي بضخ 3 مليارات دولار أميركي في سوق الاستثمار العراقي، إسهاما في دعم الاقتصاد العراقي، وفي إطار تشجيع العراق على المضي في خيار العودة لعمقه الاستراتيجي العربي، من البوابة الإماراتية، والخليجية عامة”.

و تحدث رئيس هيئة الاشتثمار في حكومة إقليم كردستان العراق قائلا: “جمعنا لقاء عبر الفيديو مع رئيس غرفة وتجارة ابوظبي، بحضور القنصل الإماراتي في أربيل، وذلك للتباحث وتبادل وجهات النظر، في إطار التمهيد لتطوير العملية الاستثمارية الإماراتية في إقليم كردستان ومنحها الزخم. تعلمون أن دولة الإمارات، لها حضور استثماري مهم في الإقليم، خاصة في مجالات الطاقة”.

مضيفا : “نأمل من هذا الاجتماع وما سبقه من اجتماعات مع القنصل وعدد من الشركات الإماراتية، التعريف بالفرص والحوافز الاستثمارية الواسعة، التي توفرها حكومة إقليم كردستان، من خلال خطط الاستثمار لعام 2020 – 2021″.

وأردف قائلا : “نأمل كذلك التعريف بمقومات الاستثمار والاقتصاد في إقليم كردستان، وما يتمتع به من فرص اقتصادية واعدة، خاصة في القطاعات الحيوية الصناعية والزراعية والسياحية، وغيرها من قطاعات البنى التحتية”.

كما وأكد سعيد ترحيب حكومة كردستان، بالشركات الإماراتية الراغبة في العمل والاستثمار بالإقليم، قائلا: “سنوفر لها جميع التسهيلات التي يضمنها قانون الاستثمار في إقليم كردستان.

