رد محمد رمضان بعد تغريمه 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الموقوف

قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه (الدولار بنحو 15 جنيها)، لصالح الطيار الموقوف مقابل الأضرار التي تسبب فيها رمضان له بعد نشر صور وفيديو له وهو يقود طائرة.

وكان الطيار أشرف أبو اليسر قد تقدم بدعوى قضائية مطالبا فيها الممثل محمد رمضان بتعويض مالي بقيمة 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به ووقفه عم العمل بعد نشرة للفيديو والصور من داخل حجرة الطائرة.

وفي اول رد فعل لمحمد رمضان على قرار المحكمة، قام الممثل بنشر فيديو خاصا به على إنستغرام (Instagram) مبعثرا الأموال في الماء، وهو ما علق عليه بعض جمهوره بأنه موقف “مستفز” وبأنه كان من الأولى أن يعطي الأموال للفقراء، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وكان رمضان قد مَثَلَ أمام القضاء المصري،في فبراير الماضي , بعد قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إعادة استدعائه، في الدعوى رقم 119 لسنة 2020 المقامة ضده من الطيار أشرف أبو اليسر.

الطيار أبو اليسر صاحب الواقعة الشهيرة مع رمضان، طالب بتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به، حيث أجلت المحكمة القضية لجلسة 10 مارس المقبل، لإعادة إعلان الممثل لمثول أمامها وسماع أقواله قبل الفصل في الدعوى.

واشتعلت شرارة القضية ,بعد نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستغرام”، فيديو له من داخل “قمرة” الطائرة، المتجهة من القاهرة إلى الرياض ليشاركهم تجربته الأولى في قيادة الطائرات.

والذي دخل بالفعل “قمرة” الطائرة وتلقى التعليمات من الكابتن، وظهر في الخلفية صوت شقيقه محمود وهو يقسم بالله أن محمد من يقود الطائرة وليس الطيار الأصلي.

وفي السياق، دخل الفنان المصري محمد رمضان خط أزمة مسلسل “الملك”، وذلك من خلال منشور له على حساباته الشخصية، أشار فيه إلى تقديمه لشخصية “أحمس” في فيلم سينمائي.

وقد نشر رمضان فيديو لعالم الاثار المصري زاهي حواس ، والذي أشار إلى أن رمضان هو الأنسب من حيث ملامحه لتجسيد شخصية “أحمس “.

كما علّق محمد رمضان قائلا: “شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشؤون الأثار السابق زاهي حواس، وبوعد حضرتك بإذن الله هنعمل فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم #محمد_رمضان #أحمس 2023″.

