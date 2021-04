القضاء يحبس هدير الهادى سنتين وغرامة 100 ألف جنيه

أصدرت المحكمة حكما يتم بموجبة حبس هدير الهادى سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، عقب توجيه تهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور لها.

وكان قد تم حبس المتهمة هدير الهادى، بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وجهت النيابة المصرية في وقت سابق، خمسة تهم إلى فتاة التيك توك الشهيرة فى مصر هدير حمدي على خلفية نشرها صورا خادشة للحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فى مصر.

وقالت النيابة المصرية سابقا، أن هدير قد نشرت عدد من الصور على فيسبوك وانستغرام وفيديوهات على اليوتيوب تظهر فيها جسمها بغرض الإغراءات الجنسية والدعوة إلى الدعارة وأنها قد استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

ويشكك الخبير المصري في الشبكات الاجتماعية، سفيان أحمد، في تلك الاتهامات التي وجهت لعدد من حسناوات التيك توك في مصر، ومنها تهم “خدش الحياء والاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري، واستدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر”.

ويؤكد الخبير بأن الفتيات اللاتي نلن شهرة واسعة من تطبيق التيك توك أغلبهن يافعات يسعين لجمع أكبر عدد ممكن من المتابعين، عن طريق فعل أي شئ، وأنهن يسعين إلى تحقيق الربح السريع والسهل من خلال جمعهن “نقرات الإعجاب” من المتابعين، فتأتي بطبيعة الحال العروض الإعلانية لصاحبة الحساب.

فتيات مصر

إحدى حسناوات تطبيق التيك توك في مصر تدعى حنين حسام وهي التي فجرت تلك القضية، من خلال مقطع فيديو، معلنة عن احتياجها لفتيات ما بين 18 و19 سنة لنشر مقاطع فيديو راقصة وقدمت لهن وعد بتقاضي مبلغ مالي يصل إلى 3 ألف دولار وفقًا لما يحصل عليه المقطع من عدد الإعجاب “لايك”.

وعلى إثر ذلك تم القبض على 10 فتيات، كان آخرهن هدير الهادي التي تم تجديد حبسها على ذمة عدد من القضايا المرفوعة ضدها 15 يومًا.

وقبلها أصدرت محكمة في القاهرة حكمًا على حنين حسام ومودة الأدهم بالسجن لمدة عامين ودفع مبلغ 300 ألف جنيه.

