الأمير تميم: لا نرجو مقابل من وقوف قطر مع السودان

قال الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إن وقوف قطر بجانب السودان في جميع الظروف التي يمر بها يأتي من إيمانهم بأهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وأنهم لا يرجون مقابلًا وراء ذلك.

جاء ذلك التصريح عقب اجتماع ثنائي اليوم الخميس، لأمير دولة قطر تميم بن حمد، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بالديوان الأميري بالدوحة، والذي حضره عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتناول الاجتماع أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين، وإمكانية تطويرها في المستقبل لتشمل جوانب متعددة، حسبما أفادت صحيفة (الانتباهة) السودانية.

كما تناول الاجتماع أهم القضايا المستجدة على الساحة الإقليمية والدولية، فضلًا عن مناقشة القضايا المشتركة بين البلدين.

وأبدى الأمير تميم ترحيبه بزيارة رئيس مجلس السيادة في السودان إلى دولة قطر، مشيرًا إلى دعم بلاده للسودان رغمًا عن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

بدوره أكد البرهان حرص بلاده على تنمية العلاقات الثنائية مع قطر وتوسعتها لتشمل مجالات عديدة، تأتي بالفائدة على كلا الدولتين.

وقال البرهان: “السودان حريص على تقوية العلاقات مع قطر، وتحديدًا عقب التغيير الذي حدث”، لافتًا أن بلاده تمر حاليًا بفترة بناء في جميع النواحي وتحديدًا البناء الاقتصادي.

وتمنى البرهان أن تشارك قطر في البناء الاقتصادي الذي يمر به السودان، عن طريق تقديم الدعم ووقوف الأشقاء والأصدقاء بمختلف أنحاء العالم وعلى رأسهم دولة قطر.

وأوضح أمير قطر بأن شعب بلاده تعلم كثيرًا من التجربة التي مر بها خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية الاعتماد على النفس وفتح علاقات جديدة مع عدد من الدول.

في ذات الصعيد، أبدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، رغبته في توسيع الاستثمارات القطرية ببلاده، لافتًا إلى أهمية تعزيز العلاقات والتعاون التجاري والاستثماري بين البدين.

جاء ذلك خلال زيارته التي يجريها البرحان حاليًا إلى دولة قطر، حيث التقى مع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، وعدد من رجال الأعمال القطريين، حسبما أفاد (العربي الجديد).

ولفت البرهان إلى وجود العديد من الاستثمارات القطرية في السودان معبرًا عن أمنياته في توسيها من قبل رجال الأعمال القطريين حتى تكون فاتحة خير لمزيد من التعاون بين البلدين، حسب قوله.

The post الأمير تميم: لا نرجو مقابل من وقوف قطر مع السودان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ