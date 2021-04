إحصائيات ميسي تثير رعب ريال مدريد قبل مواجهة الكلاسيكو

يدخل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم الأزلي ريال مدريد، وهو في حالة مميزة للغاية فيما يخص الإحصائيات ولغة الأرقام.

ميسي خلال الموسم الحالي يعد صاحب أكبر عدد من التسديدات والمراوغات ببطولة الدوري الإسباني، حسبما أفاد موقع (كووورة العربي).

ويحتل ميسي صدارة هدافي الدوري برصيد 23 هدفًا من 26 مباراة، بفارق 4 أهداف عن لويس سواريز وجيرارد مورينو (فياريال).

ولم يسجل أو يصنع ميسي أي هدف خلال آخر 6 مواجهات من الكلاسيكو شارك بها، مسجلًا آخر هدف بمرمى الريال عام 2018.

ويعتبر ميسي وهو الهداف التاريخي للدوري الإسباني ولمباريات الكلاسيكو، أكثر اللاعبين في الليجا مراوغة، بواقع 115 مراوغة، ومن بعده لاعب هويسكا خابي جالان.

وسدد ميسي 112 تسديدة على مرمى الخصوم، من بينها 74 بين القائمين والعارضة، ومن بعده كريم بنزيما بواقع 45 تسديدة.

ويملك لاعب سيلتا فيجو إياجو أسباس الرقم الأعلى من حيث صناعة الأهداف بـ 10 تمريرات حاسمة، ومن بعد الثلاثي، ميسي وتوني كروس وماركو روينتي بـ 8 تمريرات.

ويعتبر فريق برشلونة بمثابة أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في الدوري هذا الموسم، بـ 68 هدفًا، وبفارق 17 عن الثاني ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وأخيرًا، فقد اهتزت شباك برشلونة 24 مرة، بفارق هدف وحيد عن ريال مدريد الذي قبل 23 هدفًا.

في سياق آخر، أبدى الفرنسي كريم بنزيما قلب هجوم نادي ريال مدريد تفاؤله بخصوص وضعية فريقه قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة في بطولة الدوري الإسباني.

ويحل نادي برشلونة ضيفًا على ريال مدريد يوم السبت القادم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، لحساب الجولة رقم 30 من عمر الليجا الإسبانية.

وقال بنزيما إن مباراة الكلاسيكو هي الأفضل في العالم بالنسبة له ولجميع اللاعبين، بسبب التاريخ الكبير الذي يملكه كل من ريال مدريد وبرشلونة.

ونقل موقع (كووورة العربي) تصريحات بنزيما التي أدلها لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قائلًا: “إنها بمثابة مباراة نهائية، وعلى هذا النحو، علينا أن نقدم أفضل مستوى لنا”.

وتغزل بنزيما بفريق برشلونة، مشددًا أن الأخير تطور كثيرًا في المباريات الأخيرة، وأن البرسا يحب لعب كرة القدم، لافتًا لامتلاك برشلونة لحارس مرمى مميز هو تير شتيجن.

وعن مواجهة ليونيل ميسي مرة أخرى، حذر بنزيما من خطورة الأرجنتيني مؤكدًا أن بإمكانه فعل كل شيء على أرضية الملعب.

وقال إن على ريال مدريد لضمان الفوز أن يؤدي المباراة مثلما فعل خلال لقاء الذهاب الذي انتهى بانتصار الميرنجي.

