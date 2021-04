مصر.. إعلان رسمي بشأن إنتاج الملايين من لقاح “سينوفاك” الصيني محليا

أقرت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد،اليوم الخميس، أنه تمت الموافقة بشكل رسمي على تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا في مصر، بالتعاون مع شركة “سينوفاك” الصينية.

كما أوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية أن التعاون سيتم من خلال مصنع “فاكسيرا”، بطاقة 20 مليون جرعة من لقاح “سينوفاك” في العام، كما سيتم عمل خط إنتاج جديد يستطيع توفير 60 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر ولإفريقيا في السنة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان المصرية إلى أن الصين مدت مصر بـ600 ألف جرعة من لقاح “سينوفارم “، وأنه خلال أيام ستبدأ في توريد نحو مليون جرعة جديدة إلى مصر، بالإضافة لاستكمال مصر حصتها من “كوفاكس“، التي تبلغ 4.5 مليون جرعة خلال 4 أسابيع.

ونوهت هالة زايد كذلك إلى تسجيل 1.1 مليون مواطن على موقع تسجيل وحجز لقاح كورونا حتى الآن، مؤكدة أنه بحلول الأسبوع المقبل سيتم توفير 350 مركزا للتطعيمات الخاصة بلقاح كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان المصرية أنه لم يتم لحد الآن تحديد شروط الحصول على لقاحات كورونا للحجاج أو المعتمرين، لأنه لم يتم تحديد أعدادهم، قائلة إنه “بمجرد إعلان المملكة العربية السعودية الاشتراطات، ستبدأ وزارة الصحة المصرية إعطاء راغبي الحج اللقاحات على الفور”.

أما بخصوص الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، أوضحت أنه توجد زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا يوميا، خاصة في محافظات الصعيد.

