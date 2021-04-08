موكب نسوي في السودان يحشد جماهيره وسط مطالب سياسية أبرزها ردع المتحرشين

تم تنظيم موكب من قبل أفراد ومجموعات ومنظمات نسوية سودانية في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم، انطلق من أمام وزارة العدل.

الموكب الذي نظم تحت شعار #ItsNotOkay طالب بعدة بنود كقوانين صارمة وعواقب رادعة للمتحرشين والمغتصبين والمعنفين داخل وخارج المنزل.

البداية

وبدأ الموكب انطلاقاً من وزارة العدل إلى وزارة الداخلية ومكتب النائب العام.

وتقول إحدى منظمي الموكب نفيسة فزع ” بدأت فكرة الموكب من الاضطهاد الذي تعايشه النساء السودانيات” وتضيف فزع “تم حشد المشاركين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى اتحاد عدد كبير من منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة منها نون النسوة وشبكة صيحة”.

وتروي إحدى المشاركات ايناس عبدلله ” شعور التضامن والتنوع بين النساء الذي يشهده موكب النساء جميل جدا، فكل أشكال وأعمار النساء تضامنوا فترى غير المحجبه والمحجبة والتي ترتدي نقاب”

وتقول إحدى المنظمات رهف العباس ” اعترضت عربة بدون لوحات موكب النساء وسببت إصابات لعدد من الفتيات والنيابة العامة ترفض تحرير عريضة بعملة الدهس رغم عشرات الشهود حتى الآن” وتضيف ” هناك أيضا بعض محاولات السرقة والتحرش”.

ويذكر أن الموكب جاء عقب عدة حوادث تحرش وعنف بسودانيات مؤخراً والتي أثارت موجة من الغضب والتضامن على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان وأطلق ناشطون حملة واسعة لمواجهة هذه الظاهرة والمطالبة بسن قوانين رادعة ضد المتحرشين. وتصدر وسما #نحنا_معاكي و#التحرش_جريمة #أبوي_قتلني قائمة ترند تويتر في البلاد.

قضية الطفلة سماح على خلفية المسرح

نظم نشطاء في حقوق الإنسان والمرأة والطفل حملة للمطالبة بالعدالة في قضية الطفلة سماح الهادي(14 عاما) التي قتلت رميا بالرصاص على يد والدها بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان الجمعة 19 مارس،

وقد فتح عم المجني عليها بلاغا في الشرطة قال فيه ان الطفلة كانت تعبث بسلاح يخص والدها فأصابت نفسها ، واستنادا إلى ذلك تم دفن الجثمان دون تشريح ، إلا أن مئات الحقوقيين استنادا الى “الحق العام” رفعوا عريضة لوزارة العدل بعد ان تسربت تفاصيل الجريمة إلى مواقع التواصل الاجتماعي بواسطة سكان الحي الذين سجلوا شهاداتهم عن الحادثة وأكدوا أنها “جريمة قتل” ، في السبت 27 مارس 2020 تم تشريح الجثمان بتوجيه من النائب العام ورُفع تقرير الطب العدلي ، وتم تحديد مسار التحريات .