الجيش اللبناني يطلق حملة تلقيح جنوده وضباطه

افتتح قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أمس الخميس، حملة تلقيح العسكريين ضد فيروس «كوفيد – 19»، ضمن حملة أطلقها الجيش في 21 مركزاً تابعاً للطبابة العسكرية على جميع الأراضي اللبنانية، وفقاً لجدول الأولويات الذي وضعته لجنة إدارة عملية التلقيح ضد الفيروس.

وبعد تلقي قائد الجيش اللقاح، إلى جانب أعضاء المجلس العسكري وعدد من الضباط والعسكريين، حثّ عناصر المؤسسة على القيام بذلك، باعتبار اللقاح وسيلة ضرورية لحمايتهم وعائلاتهم، والحد من انتشار جائحة كورونا، داعياً إلى الاستمرار في التقيد بإجراءات الوقاية.

وتسير حملة تلقيح المواطنين ضد «كورونا» وفق مسارها المرسوم، وأبدى مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه تقديره لـ«جدية التعاون بين البنك الدولي ووزارة الصحة اللبنانية في سبيل حماية أرواح اللبنانيين من جائحة كورونا»، مضيفاً: «نعمل مع وزارة الصحة لتأمين الدعم التقني والمالي للوصول إلى خطة ملائمة في حملة اللقاحات وتأمين اللقاحات لهذا البلد من خلال الدعم المادي».

وقال: «استطعنا تأمين الدعم في التحضير للخطة الوطنية للتلقيح، كما أمنّا التمويل في موضوع لقاحات (فايزر)، وجاهزون لأي دعم إضافي قد تحتاجه وزارة الصحة من لقاحات إضافية أو مستلزمات أخرى في موضوع حملة اللقاحات الوطنية».

وأشار إلى أنه «بناء على التقارير التي وردتنا من خلال المراقبين المستقلين، فإن حملة التلقيح في لبنان تسير بشكل جيد، وهي حملة عادلة، والمؤشرات جيدة على صعيد الطاقم الطبي والتمريضي، إلى جانب كبار السن، لكن هذا يتطلب أيضاً أن يسجل الناس في المنصة، في انتظار دورهم، وأن يلتزموا بعملية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واتباع الإرشادات والملاحظات التي تصدرها وزارة الصحة ووزارة الداخلية، ونحن سعداء بحملة وزارة الصحة في موضوع اللقاح».

من جهته، قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، بعد لقائه مع كومار جاه، إن «التعاون الوطيد والمستمر مع البنك الدولي ضمانة لوزارة الصحة لتحقق استراتيجية الخطة الوطنية للقاح في حماية مختلف الشرائح أو المقيمين من لبنانيين وغيرهم، وتنجح في أن توفر مع البنك الدولي الأمن الصحي الواجب في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان».

