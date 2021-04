الزراعة المصرية : موسكو الأولى في استيراد البطاطس المصرية

أعلنت وزارة الزراعة المصرية في بيانٍ لها أن المستورد الأول لمحصول البطاطس المصري هي الحكومة الروسية ، مبينةً أن الصادرات تضاعفت هذا العام .

حيث نشر مجلس الوزراء المصري عبر فيسبوك بياناً ذكر فيه أن صادرات الزراعة المصرية من محصول البطاطس توزع كالتالي :

” دول الاتحاد الأوروبي 144620 والدول العربية 114991 وبعض الدول الاجنبية الاخرى 7672 ” ، في حين أن ” الصادرات الروسية تضاعفت هذا العام وبلغت حوالى 119288 طن حتى الأن ” .

و أشار البيان إلى أن مجموع الصادرات الكلي من المحصول وصلت إلى 386572 طن حتى الآن ، و من المتوقع ارتفاع هذا الرقم في الفترة القادمة .

هذا و كانت الحكومة الروسية قد أشارت بوقف عمليات استيراد البطاطس المصرية ، و ذلك بعد الكشف عن أحد أنواع البكتريا الضارة .

و على هذا علقت نجلاء بلابل مدير مشروع مكافحة العفن البني مؤكدةً أن ” معامل المشروع تعمل طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة لسرعة الإنتهاء من فحص عينات التصدير والسوق المحلي ” .

بعد 4 سنوات.. السيسي يتفقد مشروع “مستقبل مصر”

يحرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، على تفقد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي بدأ العمل فيه قبل 4 سنوات، لتوفير منتجات زراعية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، مما يساهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و يقع مشروع “مستقبل مصر” على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة الجديد، وهو الطريق الذي تم إنشاؤه ضمن المشروع القومى للطرق ويبعد 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر بطول 90 کم وعمق 40:45 كم ، تم تقسيم المشروع إلى عدد 55 طريقا طولیا، و30 طريقا عرضيا.. والطرق الرئيسية مقسمة إلى قطع متساوية.. كل قطعة ألف فدان.

كما ويعتبر موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الايدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج الأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

و وفق ما أقرت به الحكومة فإن المشروع يوفر حوالي 7 ألاف فرص عمل مباشرة، وأكثر من 200 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما تطبق معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل السلامة العمال والموظفين، وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم الدعم الكامل ونقل الخبرات للمشروع.

