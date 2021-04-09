وزارة الحج السعودية تحدد الطريقة الجديدة لإصدار تصاريح العمرة

أشارت وزارة الحج السعودية إلى حددت إصدار نصاريح العمرة و الزيارة إلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان الكريم عن طريق تطبيقات ” توكلنا ” و ” اعتمرنا ” .

حيث أكدت وزارة الحج أن إصدار التصريحات ستنحصر في تطبيقي ” اعتمرنا” و ” توكلنا ” في نسختهما المحدثة ، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية .

و أوضحت أن ” الهدف من تشغيل التطبيقين هو مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، والتحقق من السمات الأمنية للمستفيد من التصريح وحالة التحصين له ” .

هذا و كانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن تصاريح أداء مناسك العمرة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان ستمنح للأشخاص الذين تلقوا لقاح ضد كورونا.

وأضافت الوزارة أن التصاريح ستعطى أيضا لمحصّن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعاف من الإصابة. بحسب France24 .

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان أن منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام في مكة المكرمة، وكذلك زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، سيكون “بدءًا من الأول من رمضان، للأشخاص المحصنين”.

وأضافت أن السلطات ستعتمد على تطبيق هاتفي للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقين أيضا “وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة”.

وفي السياق ذاته، وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مارس/آذار الماضي، على مجموعة من المبادرات في قطاع الحج والعمرة والتي تهدف بدورها تساعد الأفراد والمؤسسات العاملين في قطاع الحج والعمرة.

وافادة وكالة الأنباء السعودية “واس” بإن: “المبادرات تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا على القطاع الذي يقدم الدعم للحج والعمرة”.

وأكدت الوكالة أن المبادرات تشمل:” إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة سنة في مدينتي مكة والمدينة”.

وسيتم أيضا إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين لمدة ستة أشهر، كما يمكن تجديد تراخيص وزارة السياحة دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتي مكة والمدينة لمدة سنة قابلة للتمديد.

وأشارت الوكالة إلى انه المبادرات تشمل:” تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة لمدة ستة أشهر على أن يتم تقسيط المبالغ على مدة سنة”.

The post وزارة الحج السعودية تحدد الطريقة الجديدة لإصدار تصاريح العمرة appeared first on Souk Ukkaz News.

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