تغلب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على مضيفه نادي غرناطة الإسباني بهدفين نظيفين ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي .

افتتح التسجيل للشياطين الحمر ماركوس راشفورد عند الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول ، ليضيف بعدها البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 90 .

وبهذا الفوز وضع اليونايتد قدماً في المربع الذهبي من الدوري بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي سيستضيفها على ملعبه خلال الأسبوع القادم .وفقاً لما ذكر موقع bein sports .

وفي سياق أخر رشحت العديد من الأنباء خلال الآونة الأخيرة متعلقة برغبة مانشستر يونايتد للتعاقد مع مدافع نادي ريال مدريد سيرجيو راموس في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

إلا أن أنباء خرجت التنفي الأمر وتؤكد أن الدولي الإسباني لم يكن في الأساس ضمن حسابات النادي الإنجليزي، وفقًا لموقع (جول العربي).

ومع قرب نهاية عقد راموس مع النادي الملكي فور انتهاء الموسم الجاري، تحدثت الكثير من الصحف بأن صخرة الدفاع لن يجدد تعاقده مع ريال مدريد، بسبب عدم الاتفاق على قيمة الراتب.

آخر الأنباء تحدثت عن ثمة اتفاق بين مانشستر يونايتد واللاعب راموس على التعاقد معه مجانًا الصيف المقبل بعقد يمتد لمدة عامين، مع تقاضيه 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

ولكن الصحفي الرياضي الشهير “فابريتسيو رومانو” أكد بأن اليونايتد لم يتواصل مع سيرجيو راموس إطلاقًا، سواء مع اللاعب نفسه أو وكيل أعماله.

ولم تستقر إدارة الشياطين الحمر حتى الآن على الاسم الذي ستسعى للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي بخصوص تدعيم قلب الدفاع، على أن يتم تحديده في الأشهر القادمة.

هكذا، يصبح باريس سان جيرمان هو الوجهة الأقرب والنادي الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع راموس، مع تأكيدات رومانو أن خيار التمديد مع ريال مدريد لا يزال قائمًا.

وحذر نجم ريال مدريد السابق خورخي فالدانو، إدارة ريال مدريد بعدم التفريط بالقائد سيرجيو راموس والاتعاظ مما حدث مع الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

ورحل النجم البرتغالي عن الفريق الملكي قبل موسمين صوب نادي يوفنتوس الإيطالي بعدما رفضت الإدارة منحه عقدًا لمدة أطول.

The post الدوري الأوروبي..مانشستر يونايتد يتغلب على غرناطة بثنائية نظيفة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ