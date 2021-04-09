البرهان يصرح بخصوص العلاقات الخارجية وملفات السودان الهامة

عقد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان فى ختام زيارته لدولة قطر، لقاءا صحفيا بمقر إقامته بفندق شيراتون بالدوحة قبل عودته للخرطوم

مع عدد من الصحفيين العاملين بالصحف والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء، تناول خلاله الموضوعات التى تم بحثها خلال الزيارة وأكد على أهمية العلاقات بين البلدين.

وأشار سيادته إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفا على مستوى اللجان الفنية والوزارية كما تناول السيد رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء اهم القضايا التى تهم السودان شملت ملف سد النهضة

وقضايا علاقات السودان الخارجية وأهمية ترميمها واجاب سيادته على أسئلة الصحفيين في الشأن السوداني والشأن الإقليمي وفي ختام اللقاء شكر رئيس المجلس الصحفيين على اهتمامهم بقضايا السودان.

عاد للبلاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والوفد المرافق له ،بعد زيارة رسمية لدولة قطر استغرقت يومين، أجرى خلالها مباحثات ثنائية مع أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، والتقي عدداً من المسؤولين القطريين.

وكان في إستقباله بمطار الخرطوم ،عضو مجلس السيادة الفريق الركن إبراهيم جابر، والقائم بأعمال السفارة القطرية بالخرطوم السفير طلال العنزي وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

مريم الصادق

ووصفت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، في تصريح صحفي تابعه المراسل ، الزيارة بالناجحة، ووضعت علاقات البلدين في المسار الصحيح بإعتبار أن قطر دولة هامة ولها أدوار أساسية بالمنطقة.

وأشارت وزيرة الخارجية، إلى أن الزيارة بحثت العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وخاصة الإقتصادية والإستثمارية والتكنولوجية والرياضية، بجانب القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وقالت “قدمنا للحكومة القطرية سودان الثورة والكرامة ونضالات النساء والشباب، ودور السودان المهم في الإقليم ،وأطلعناهم على التحديات التي تواجهه والمهددات الأمنية والأوضاع على الحدود الشرقية.

وأعربت ،عن شكر السودان وتقديره للدعم الذي ظلت تقدمه قطر للسودان خاصة في مجالات السلام والصحة، مشيرةً إلى أن الوفد وجد تفهماً قطرياً كبيراً للأوضاع بالبلاد خاصة فيما يلي التغيير الذي حدث.

وأكدت وزيرة الخارجية، أن الحكومة الإنتقالية تعمل بجدية وبتناغم تام بكل مكوناتها وفقاً لبرنامج وأولويات الفترة الإنتقالية فيما يلي السلام والأمن والإصلاح الإقتصادى والإنتقال، مؤكدةً أن قضايا الحدود وسد النهضة قضايا أمن قومي لا تهاون فيها.