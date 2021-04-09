العراق..العثور على مخزن عتاد عسكري من مخلفات داعش في قضاء تلعفر

أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، إنه تم العثور على مخزن كبير للعتاد في سلسة جبال العياضية التابعة لقضاء تلعفر.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك قالت الخلية في بيان أنه “ضمن عمليات التطهير وملاحقة الفلول الإرهابية، توجهت قوة من الفوج الثاني باللواء 73 بالفرقة 15 الى سلسلة جبال العياضية التابعة لقضاء تلعفر للبحث عن مخزن عتاد من مخلفات داعش الإرهابية”.

كما أضافت أنه “تم العثور على المخزن وبداخله 50 قنبلة هاون عيار 82 ملم و50 قنبلة هاون أخرى عيار 120 ملم و5 مقذوفات مدفع عيار 155 ملم و9 رمانات هجومية، حيث تم تفجير المخزن موقعيا دون خسائر”.

ومن جهة أخرى كان قد تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي من قتل 60 عنصرًا في تنظيم داعش الإرهابي إثر قصف جوي ضمن سلسلة جبال حمرين .

ووفقاً لوكالة الأناضول قال متحدث القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول ، في بيان إن” قوات جهاز مكافحة الإرهاب ، زودت الطائرات المقاتلة العراقية بمخابئ عناصر “داعش” في سلسلة جبال حمرين التي تمتد بين محافظات صلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شرق)” .

كما أضاف أن” الطائرات العراقية قصفت مواقع ومخابئ التنظيم في المنطقة الجبلية بتاريخ 25 مارس/آذار الماضي، ودمرتها بشكل كامل، واليوم نؤكد بأن هذا القصف أسفر عن مقتل 60 إرهابيا من بقايا عصابات داعش”.

وأردف أن” قوات جهاز مكافحة الإرهاب تتبعت عناصر التنظيم الإرهابي الفارين من جبال قره جوخ (بمحافظة نينوى/شمال) دون أن تقوم باستهدافهم لحين اكتشفت مخابئهم في سلسلة جبال حمرين” .

وفي وقت سابق كان قد صدر بيان عن مديرية الاستخبارات العسكرية في الجيش العراقي تضمّن إحباط مخطط لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ويستهدف المخطط تنفيذ هجوم إرهابي في نقاط تتبع لمدينة القائم على الحدود مع سوريا في شهر رمضان المبارك .

ليشير بيان مديرية الاستخبارات إلى الحصول على معلومات دقيقة تشير لتوجه عناصر من داعش تنسق مع خلايا نائمة لتهريب بعض العناصر من صحراء الجزيرة إلى صحراء الشامية باستخدام زوارق ودراجات في مناطق على ضفاف نهر الفرات.

وتضمّن البيان الصادر أن المخطط للهجوم من قبل داعش كان من المقرر أن ينفذ في شهر رمضان في مناطق تقع على حدود محافظة الأنبار في غرب العراق.

وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات الجزيرة قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية العائدة للفرقة السابعة مع مجموعة من الفوج الأول باستهداف النقاط المحددة.

The post العراق..العثور على مخزن عتاد عسكري من مخلفات داعش في قضاء تلعفر appeared first on Souk Ukkaz News.

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