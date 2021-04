وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة وزوج الملكةالبريطانية إليزابيث الثانية

أعلن قصر بكنغهام اليوم الجمعة عن وفاة ،الأمير فيليب دوق إدنبرة ،وزوج الملكة إليزابيث صباح اليوم في قلعة وندسور عن عمر يناهز 99 عاما.

حيث نقل موقع القدس العربي بيان القصر والذي جاء فيه “ “ببالغ الحزن، تعلن جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة، حيث فارق صاحب السمو الملكي الحياة في سلام صباح اليوم في قصر وندسور. ستصدر المزيد من الإعلانات في حينها. تنعى العائلة المالكة والشعوب في أنحاء العالم فقده” .

وفي سياق مختلف كانت قد أجرت أوبرا وينفري مع الليدي ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري مقابلة تلفزيونية توقع البعض أن تسبب، هزة عنيفة للعائلة الملكية في بريطانيا، لكن تاريخ النظام الملكي الحافل بالفضائح ربما لا يحقق تلك التوقعات.

رغم أن المقاطع الترويجية للمقابلة التي أجرتها المذيعة الأمريكية الأشهر أوبرا وينفري مع الزوجين الملكيين سابقاً- بعد أن انقطعت علاقتهما رسمياً بالعائلة الملكية- حملت اتهامات للعائلة الملكية بالعنصرية والكذب وقالت خلالها ماركل إنها فكرت في الانتحار، فإن العائلة الملكية البريطانية قد شهدت فضائح أسوأ وأخطر بكثير، وصلت إلى حد الاتهام بالقتل والخيانة وغيرهما ورغم ذلك ظلت كما هي.

وفي المقابلة مع أوبرا، قالت ميغان ماركل- الممثلة الأمريكية السابقة التي تبلغ من العمر 39 عاماً- إنها كانت ساذجة قبل أن تتزوج من العائلة الملكية في عام 2018، ثم انتهى بها الأمر بأن تملَّكتها أفكار انتحارية والتفكير في إيذاء نفسها، بعد أن طلبت المساعدة ولكن لم تحصل على أي شيء، وأضافت أن ابنها أرتشي، الذي يبلغ عمره الآن عاماً واحداً، حُرم من لقب الأمير، لأنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة المالكة بشأن مدى سُمرة بشرته.

بينما تحدث هاري، البالغ من العمر 36 عاماً، عن مخاوفه من أن يعيد التاريخ نفسه، في إشارة واضحة إلى ما حدث لوالدته الأميرة ديانا التي انفصلت عن والده الأمير تشارلز وقُتلت في حادث سيارة بأحد أنفاق العاصمة الفرنسية باريس عام 1997، ووُجهت أصابع الاتهام وقتها للأسرة الملكية بتدبير الحادث؛ للتخلص من الأميرة ديانا.

