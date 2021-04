الملكة نور تعيد نشر هاشتاغ “وين الأمير حمزة”

قامت الملكة نور الحسين، والدة الأمير حمزة، بإعادة نشر مجموعة من الوسوم الأكثر تداولا حول ما عرف بـ “مخطط زعزعة استقرار وأمن الأردن”.

ونشرت الملكة نور على صفحتها على تويتر تغريدة نشرتها الإعلامية رندا حبيب جاء فيها: إن “هذه هي (الوسوم) الأكثر تداولا في الأردن وهي: “وين الأمير حمزة” و”حمزة إبن الحسين” و”كلنا الأمير حمزة” و”حمزة بن الحسين”، إلى جانب أوسمة باللغة الإنجليزية مثل “Where is Prince Hamzah” و”save prince Hamzah”.

وقبل أيام، علّقت الملكة نور على الأحداث الجارية في الأردن مدافعة عن ابنها وداعية للحقيقة والعدالة أن تسود لكل الضحايا الأبرياء بسبب هذا الافتراء الشرير.

وقالت الملكة نور في تغريدة لها على منصة تويتر ” اتوجه بالدعاء من أجل أن تسود الحقيقة والعدالة لكافة الضحايا الأبرياء لهذا الافتراء الشرير”.

وعاد الأمير حمزة من جديد ليتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية، وأنباء عن محاولة ترحيله خارج المملكة بعد إخضاعه للإقامة الجبرية.

ويبدو أن رسالة الأمير حمزة بن الحسين الأخيرة بخصوص بقائه على عهد الآباء والأجداد، وأنه يضع نفسه بين يدي العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وأنه ملتزم بالدستور الأردني، لم تأتي بنتيجة في الشارع الأردني المنقسم بين مؤيد ومعارض كما لم تُنهي الجدل حول الأزمة الأردنية الأخيرة.

إذ تصدر “هاشتاغ”، “أين الأمير حمزة”، في اليومين الماضيين، مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن في إشارة إلى أنه يتعرض لمحاولات إقصاء جبرية، بحسب سبوتنيك.

يُذكر أن الملك عبد الله الثاني عمل على إقالة الأمير حمزة في عام 2004 من منصب ولي العهد، الذي يُعد المنصب التالي لمنصب عبد الله الثاني في ترتيب ولاية العرش.

وجاء هاشتاغ أين الأمير حمزة وتهافت الإشاعات حول إبعاده عن البلاد، بناءً على عدم ظهوره مؤخراً، وعلى إفادات من مواطنين، تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، عن سماعهم حركة طيران غير طبيعية تُحلق فوق سكن الأمير حمزة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الأردنيين المقيمين في منطقة دابوق، وهي المنطقة التي يسكن فيها الأمير حمزة عبر حساباتهم على “تويتر” أنباء عن وجود “تشويش” في خدمة الإنترنت، وحركة طيران مروحي طوال الليل غير اعتيادية.

