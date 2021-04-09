وزير المالية السوداني يجري محادثات مع وزيري المالية والمواصلات القطريين

قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أنه أجرى محادثات مع وزيري المالية والمواصلات القطريين.

كما أجرى وزير المالية محادثات مع رجال الأعمال المستثمرين القطريين بالسودان، بحسب “سونا”.

وذكر جبريل إبراهيم في صفحته الرسمية على “فيس بوك” “أجريت بالدوحة محادثات بنَّاءة مع كُلٍّ من وزير المالية و وزير المواصلات و الإتصالات القطريين”.

وأضاف جبريل ” أجرينا حواراً صريحاً مع رجال الأعمال المستثمرين في السودان، ستكون لهذه الزيارة ما بعدها بحول الله”.

وفي ذات السياق قال الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إن وقوف قطر بجانب السودان في جميع الظروف التي يمر بها يأتي من إيمانهم بأهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وأنهم لا يرجون مقابلًا وراء ذلك.

جاء ذلك التصريح عقب اجتماع ثنائي اليوم الخميس، لأمير دولة قطر تميم بن حمد، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بالديوان الأميري بالدوحة، والذي حضره عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتناول الاجتماع أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين، وإمكانية تطويرها في المستقبل لتشمل جوانب متعددة، حسبما أفادت صحيفة (الانتباهة) السودانية.

كما تناول الاجتماع أهم القضايا المستجدة على الساحة الإقليمية والدولية، فضلًا عن مناقشة القضايا المشتركة بين البلدين.

وأبدى الأمير تميم ترحيبه بزيارة رئيس مجلس السيادة في السودان إلى دولة قطر، مشيرًا إلى دعم بلاده للسودان رغمًا عن الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

بدوره أكد البرهان حرص بلاده على تنمية العلاقات الثنائية مع قطر وتوسعتها لتشمل مجالات عديدة، تأتي بالفائدة على كلا الدولتين.

وقال البرهان: “السودان حريص على تقوية العلاقات مع قطر، وتحديدًا عقب التغيير الذي حدث”، لافتًا أن بلاده تمر حاليًا بفترة بناء في جميع النواحي وتحديدًا البناء الاقتصادي.

وتمنى البرهان أن تشارك قطر في البناء الاقتصادي الذي يمر به السودان، عن طريق تقديم الدعم ووقوف الأشقاء والأصدقاء بمختلف أنحاء العالم وعلى رأسهم دولة قطر.

وأوضح أمير قطر بأن شعب بلاده تعلم كثيرًا من التجربة التي مر بها خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية الاعتماد على النفس وفتح علاقات جديدة مع عدد من الدول.

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