حظر تجول في لبنان يبدأ الإثنين المقبل ويستمر لغاية شهر

أعلنت السلطات الصحية في لبنان، الجمعة، فرض حظر تجول اعتباراً من 12 أبريل/ نيسان، ولغاية شهر، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، في بيان اليوم الجمعة، “يُمنع الخروج والولوج إلىى الشارع اعتباراً من نهار الإثنين في 12/4/2021 ولمدة شهر من ​الساعة​ 9:30 مساءً، ولغاية 5 صباحاً من كل يوم”.

وأكّدت الغرفة، في بيانها، على وجوب الالتزام بالاجراءات والتدابير الواجب اتخاذها للحد من انتشار وباء ​كورونا​، مشددة على ضرورة ارتداء ​الكمامة​ تحت طائلة تنظيم ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين.

كما طلبت من المرجعيات الروحية “التحذير من مغبة عدم الإلتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية للفيروس مع اتخاذ إجراءات مشدددة في دور العبادة تتمثل بأن لا تتعدى نسبة الحضور 30% من القدرة الإستيعابية، ومنع إقامة الإفطارات الجماعية والولائم والخيم الرمضانية”، بحسب موقع “النشرة”.

ويأتي قرار السلطات الصحية، بفرض حظر تجول في البلاد، عقب استمرار تسجيل إصابات وحالات وفاة مرتفعة بالفيروس، حيث إنه وبحسب إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية، تجاوز عدد إصابات كورونا في لبنان 465 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6148 حالة.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، في شهر مارس/ آذار المنصرم، تمديد التعبئة لمدة 6 أشهر والإقفال التام لكل القطاعات خلال فترة كل عيد لمدة 3 أيام، وذلك بسبب ازدياد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة.

وخلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا الرئاسي قرب العاصمة بيروت، وجّه الرئيس اللبناني ميشال عون، بضرورة تحديد الوضعية الحالية للإصابات والوفيات واللقاحات لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة للوباء.

وأكد عون، خلال الاجتماع على أهمية تمديد التعبئة العامة لمدة 6 أشهر أخرى، للحد من انتشار عدوى الفيروس.

وعزا الرئيس اللبناني القرارات الأخيرة إلى ازدياد أعداد الإصابات والوفيات في لبنان بفيروس كورنا المستجد.

من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إن جائحة كورونا تتفشى أكثر، وهناك نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات، محذراً من الموجة الثالثة للجائحة ليس فقط في لبنان وإنما في العالم وقد تكون أخطر من سابقاتها.

وأشار دياب إلى أنه مع قرار تمديد التعبئة العامة في البلاد، بقوله: “أتبنى تمديد التعبئة العامة ستة أشهر جديدة تمتد حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول القادم”.

يذكر أن لبنان والأردن قد تم تصنيفهم ضمن قائمة الدول العربية التي سجلت أعلى معدلات إصابة ووفيات بفيروس كورونا، بعد دولة العراق والمغرب، وفقا لاحصائية نشرتها وكالة “رويترز”، في 11 مارس/ آذار الحالي.

حيث دخل لبنان إلى القائمة، فحل في المركز الخامس على مستوى الإصابات حيث سجلت 401826، بينما تجاوزت وفياته عدد الوفيات في الأردن، حيث بلغت 5134 وفاة.

The post حظر تجول في لبنان يبدأ الإثنين المقبل ويستمر لغاية شهر appeared first on Souk Ukkaz News.

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