الأمن الروسي يعلن إحباط مخطط إرهابي لـ”هيئة تحرير الشام” في القرم

قالت قوات الأمن الروسي إنها أحبطت هجوماً إرهابياً في مدينة سيمفروبول في القرم، اليوم الجمعة، واحتجز اثنين من أنصار تنظيم “هيئة تحرير الشام” الإرهابي المحظور في روسيا.

وجاء في بيان الأمن، إرهابيون في القرم كانوا يخططون لتفجير إحدى المؤسسات التعليمية في سيمفيروبول ومن ثم الهروب إلى سوريا عبر أوكرانيا وتركيا.

وأكد المصدر أن الموقوفين (وهما مواطنان روسيان من مواليد عامي 1992 و1999) كانا يخططان لتنفيذ هجوم مسلح باستخدام عبوات ناسفة على إحدى المؤسسات التعليمية في عاصمة جمهورية القرم مدينة سيمفروبل.

وأشارت الهيئة إلى أن المتشددين بعد تنفيذ الهجوم، كانا يخططان للتوجه عبر أوكرانيا وتركيا إلى سوريا للانضمام إلى صفوف المسلحين.

ولفتت الهيئة إلى أن أفراد الأمن عثروا في مقر إقامة الموقوفين على مادة متفجرة ومكونات لتصنيع عبوات ناسفة مفخخة بالشظايا، بالإضافة إلى تعليمات ورسائل خطية وصوتية متبادلة بين المعتقلين وممثلين عن الإرهابيين.

وتم رفع دعوى جنائية بتهمة تصنيع القنابل المتفجرة والدعاية الإرهابية ودعم الإرهاب، كما تدرس النيابة إمكانية توجيه تهمة التخطيط لهجوم إرهابي إلى الموقوفين.

وهيئة تحرير الشام اكتسبت هذا الاسم عام 2017 بعد أن كانت سابقًا تُعرف في سوريا باسم “جبهة النصرة” والمصنفة على لائحة الإرهاب الدولي.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على إدلب إلى جانب قوات الاحتلال التركي، ويعمل الطرفان معًا ويحصل المرتزقة على كامل الدعم من تركيا.

والجدير بالذكر أنه تم تفادي عدة هجمات إرهابية كبيرة في روسيا هذا العام، في أوائل نيسان/أبريل، إذ اعتقل ضباط روس شخصًا كان يخطط لشن هجوم على مسؤولي الأمن في إقليم ستافروبول، كما تم إحباط هجمات في شمال القوقاز ومنطقة كالينينغراد وماخاتشكالا ومايكوب.