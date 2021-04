العراق يرفع من إجراءات مكافحة كورونا ويُغلق مداخل العاصمة

شددت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، إجراءاتها الاحترازية ضد تفشي كورونا في العراق وخاصة في أحياء العاصمة بغداد، في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

كما وجهت السلطات العراقية تحذيرات شديدة اللهجة إلى أصحاب المتاجر وهددت بإغلاق المتاجر التي لم يتلقى موظفوها اللقاح.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صور للإجراءات المكثفة في العراق للتصدي لفيروس كورونا قبل حلول شهر رمضان، إذ تم إغلاق مداخل العاصمة بغداد بواسطة كتل خرسانية، تحسباً من إقامة التجمعات في المحافظة لأداء الطقوس الرمضانية.

ويأتي هذا التشديد بالتزامن مع فرض السلطات منذ أسابيع لحظر تجول جزئي اعتباراً من الثامنة مساء باستثناء يومي الجمعة والسبت إذ سيكون فيهما الإغلاق تام، وأعلنت أنها ستواصل العمل بهذا الحظر خلال شهر رمضان.

توزيع الكتل الاسمنتية على مداخل العاصمة العراقية بغداد جاء بطلب من اللجنة العليا للصحة والبيئة الحكومية، المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد، على خلفية الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات خلال الأيام القليلة الفائتة.

وكان قد نشر قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، توضيح حول حقيقة غلق مداخل العاصمة بغداد بـ “الكتل الكونكريتية”، بحسب السومرية.

وأفاد القسم في بيانه، إن “مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده غلق مداخل العاصمة، وبعد التواصل مع الجهات ذات العلاقة، تبين عدم وجود غلق لمداخل بغداد”.

وأوضح البيان أن “ما حدث هو تشديد في الإجراءات الأمنية الخاصة بحظر التجوال الوقائي الشامل لهذا اليوم”.

وبدورها وزارة الصحة العراقية حذرت اليوم الجمعة من أنها ستغلق أي “مركز تجاري أو متجر أو مطعم ما لم يحمل العاملون فيها بطاقة تلقيح”، داعيةً في الوقت نفسه “مكاتب الخطوط الجوية إلى عدم قطع أي تذكرة سفر لأي مواطن ما لم يبرز بطاقة تلقيح”.

والجدير بالذكر أنه تم تطعيم نحو 130 ألفًا فقط بلقاح كورونا المستجد، بحسب إحصائيات وزارة الصحة، من أصل 40 مليوناً عراقي، فيما استلم العراق حوالي 400 ألف جرعة لقاح أغلبها تم عبر آلية كوفاكس.

وكان قد أكد جواد الموسوي مقرر خلية الأزمة في العراق أن “ الصحة العراقية شبه مسيطرة على الوضع الوبائي و ذلك على الرغم من تسجيل أكثر من 4 آلاف إصابة يومياً “.

هذا و كانت وزارة الصحة قد أشارت في وقت سابق إلى ضعف إقبال المواطنين على أخذ لقاح كورونا، مبينةً أن عدد المسجلين على اللقاح حتى الان وصل إلى 68 الف مواطن.

و في وقت سابق ، أكّد الموسوي أنه “هناك تشخيصاً لأكثر ثلاث مناطق في العراق تعرضت الى زيادة كبيرة قي اعداد الاصابات هي في جانب الكرخ من بغداد والنجف وكربلاء وهذه المناطق الثلاث مرشحة لان تكون فيها حظر شامل في المرحلة المقبلة”.

وأضاف الموسوي، أنه “من المؤكد في ظل هذه الظروف الحالية أننا ذاهبون باتجاه الحظر الشامل وخصوصا الحظر الشامل للمناطق والمحافظات التي تؤشر زيادة كبيرة في اعداد الإصابات”.

وتابع قائلاً: إنه “في حال استمرار أعداد الإصابات بكورونا، خصوصاً السلالة الجديدة فإن ذلك يؤشر خطر كبير وضغط كبير على النظام الصحي في العراق”.

كما حذر من خطر السلالة الجديدة التي سببت الكثير من الأذى لأكثر من نظام صحي متطور في العالم بسبب سرعة الانتشار وشدة الأعراض، إضافة إلى إصابتها لجميع الاعمار، لافتاً إلى أن اللقاح ضد كورونا، وبحسب تقارير علمية، “فعال ضد السلالتين”

