قادة عرب يعزون الملكة إليزابيث بوفاة رفيق دربها الأمير فيليب

سارع القادة العرب لتقديم العزاء إلى ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية، بوفاة زوجها الأمير فيليب الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 99 عاماً.

وبحسب موقع روسيا اليوم، أرسل قادة كل من الإمارات وعمان والبحرين وقطر برقيات تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية، عزاءً بوفاة زوجها دوق إدنبرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أعرب في برقية التعزية عن “خالص تعازيه و صادق مواساته للملكة إليزابيث الثانية في مصابها راجيا لها جميل الصبر وحسن العزاء”.

كما بعث كل من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، “برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية”.

وقالت وكالة أنباء سلطنة عمان، إن “السلطان هيثم بن طارق بعث برقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة في وفاة زوجها الأمير فيليب”.

وأرسل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث الثانية، معرباً عن “خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحبة الجلالة وحكومة وشعب بريطانيا الصديق، راجيا الرحمة للفقيد وللأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء”.

كما أعلنت وكالة الأنباء القطرية، أن “أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أرسل برقية تعزية إلى ملكة المملكة المتحدة في وفاة الأمير فيليب”.

وأعلن قصر بكنغهام، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة، زوج الملكة إليزابيث صباح اليوم في قلعة وندسور عن عمر ناهز 99 عاما.

وقال بيان صادر عن قصر باكنغهام: “ببالغ الأسى أعلنت جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة ، وقد وافته المنية بسلام صباح اليوم في قلعة وندسور”.

وكان الدوق متزوجاً من الملكة إليزابيث الثانية لأكثر من 70 عاماً، ليصبح القرين الأطول خدمة في التاريخ البريطاني، وفقاً لصحيفة الغارديان.

وتم إعلان الحداد في البلاد، ونُكست الأعلام على المباني التاريخية في بريطانيا.

الجدير ذكره، أن صحة الأمير فيليب كانت تتدهور ببطء لبعض الوقت، وأعلن تنحيه عن التزامات ملكية في مايو 2017، مازحاً أنه “لم يعد قادراً على الوقوف”. وقد ظهر بشكل رسمي في وقت لاحق من ذلك العام خلال استعراض لمشاة البحرية الملكية في الفناء الأمامي لقصر باكنغهام.

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