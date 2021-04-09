التحالف العربي يسقط مسيرة حوثية باتجاه حميس مشيط

أسقطت دفاعات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، طائرة مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله اليمنية باتجاه محافظة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية.

وجاء في بيان التحالف العربي الذي أصدره اليوم أنه تم “تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه (محافظة) خميس مشيط”، جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وعدَّ التحالف العربي أن “محاولات ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين تعد جرائم حرب”، بحسب سبوتنيك.

وأوضح بيان التحالف “نتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي”.

التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 9, 2021

كما أعلن التحالف العربي مساء أمس الخميس، عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه مدينة جازان جنوبي المملكة السعودية.

وتعمد جماعة “أنصار الله” على تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة مفخخة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، لاستهداف قوات التحالف العربي والجيش اليمني داخل اليمن، وداخل الأراضي السعودية.

وفي السياق، أعلن التحالف العربي والذي تقوده السعودية في 3 أبريل الجاري، عن إحباط هجوم قريب جداً من قبل الحوثيين باستخدام زورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر.

وبحسب ما أكدته مصادر رسمية خاصة بقوات التحالف فإن : “التحالف العربي دمر زورقا مفخخا مسيرا عن بعد تابعا لـ“أنصار الله” في ميناء الصليف غربي اليمن”.

وأشار التحالف إلى أن جماعة أنصار الله : “يواصلون تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية”، متهما الجماعة باستغلال “اتفاق ستوكهولم” المبرم بينها والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أواخر عام 2018 كـ”مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة”.

وفي شأن متصل، تمكن الجيش اليمني في 2 أبريل الجاري، من القضاء على قيادي بارز تابع لجماعة أنصار الله الحوثية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب شرق اليمن.

وفي التفاصيل أفاد مصدر عسكري، أنه تم “قتل قائد كتيبة التدخل السريع، قصي شايع نصيب العماري، المكنى (أبو ذنوب)، والذي ينحدر من منطقة آل عمار في مديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة”.

كما صرَّح الجيش اليمني في 28 مارس الفائت، عن تكبيد جماعة أنصار الله، خسائر في الأرواح والعتاد خلال معارك مستمرة منذ أكثر من شهرين في مأرب المعروفة بغناها بالنفط شمال شرق العاصمة صنعاء.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن: “قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش)، كسرت هجوماً شنّه أنصار الله، في جبهة الكَسارة (شمال غربي مأرب)”.

وتابع البيان أن “مدفعية الجيش استهدفت تجمعات متفرقة للحوثيين في جبهة الكَسارة، ملحقةً بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير عربة وعدد من الآليات”.

وأضاف البيان تأكيداً على: “استعادة الجيش عربة مدرعة وآليتين وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر الحوثيين قبل أن تلوذ بالفرار في جبهة الكَسارة”.

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