أشايس تُعلن إحباط محاولة تهريب أشخاص من مخيم الهول

صرَّحت قوى الأمن الداخلي، أشايس عن إحباطها محاولة تهريب لعدة أشخاص من مخيم الهول شرقي الحسكة الذي تديره الإدارة الذاتية، وقالت أن من بين المهربين أشخاص يحملون الجنسية العراقية.

وأظهر تسجيل مصوّر تم نشره اليوم الجمعة، عددًا من عناصر فرق “مكافحة الإرهاب” التابعة لـ”الأمن الداخلي” أشايس وهم يُخرجون عددًا من النساء وشاب من صهريج كان مجهزاً لنقل المياه، بحسب عنب بلدي.

وخلال عمليات تفتيش الآليات التي تدخل إلى المخيم، وبالعكس، عثرت أشايس على 13 شخص ممن وصفتهم بـ”المرتزقة”، ثمانية عراقيين وخمسة سوريين، من ضمنهم 4 نساء، داخل صهريجين لنقل مياه الشرب إلى مخيم الهول.

وأفادت المصادر أن الأشخاص كانوا في طريقهم إلى مدينة تل أبيض شمالي الرقة التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري المعارض.

وفي التسجيل المصوّر تم عرض اعترافات لشابة عراقية كشفت عن تخطيطها مع شقيقها في تركيا للانتقال إلى تركيا، بعد وصولها إلى شمالي الرقة.

وتأتي عملية التهريب التي أفشلتها قوات أشايس بعد ورود أنباء عن تخطيط أسر عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” العراقيين للهروب من مخيم الهول، من خلال الاختباء داخل صهاريج المياه، على خلفية ورود أسمائهم في تحقيقات مع معتقلين خلال حملة أمنية قادتها الأشايس في المخيم.

إدارة المخيم كشفت عن إفشال أكثر من 700 محاولة فرار لأفراد عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منذ نقلهم إلى المخيم في 2019 ولغاية أيلول 2020.

وكانت قد وجهت الأمم المتحدة الاتهامات إلى الإدارة الذاتية المسؤولة عن المخيم، باحتجاز السكان داخله، وعلى وجه الخصوص عائلات المقاتلين الأجانب من تنظيم داعش الإرهابي، الذين يواجهون رفض بلدانهم استردادهم، وتصف الأوضاع الإنسانية داخل المخيم بـ“المروعة”، الأمر الذي رفضته “الإدارة الذاتية”.

وفي السياق، شفت قوى الأمن الداخلي، الأشايس في شمال شرقي سوريا، عن انتهاء المرحلة الأولى من الحملة الأمنية في مخيم الهول، والتي تم فيها اعتقال العشرات من ضمنه قياديين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش“

وأصدرت الأشايس بياناً بهذا الخصوص من بلدة الهول، جنوبي الحسكة، في 2 أبريل الجاري، قالت فيه أن “أول مرحلة من الحملة التي أطلقتها بمساندة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) و”وحدات حماية المرأة” و”وحدات حماية الشعب” (الكردية)، في 28 من آذار الماضي انتهت”.

وتابعت الأشايش في بيانها: “الحملة التي شارك فيها أكثر من خمسة آلاف من قواتها، هدفها ضمان سلامة قاطني المخيم، البالغ عددهم أكثر من 60 ألف شخص من 57 دولةـ، بعد مقتل 47 شخصًا داخل المخيم خلال العام الحالي”.

وكانت قد أكدت الأشايس أنها اعتقلت 125 عنصرًا من عناصر خلايا تنظيم الدولة النائمة، وأشارت إلى أن 20 منهم ممن نفذوا الاغتيالات التي حدثت في مخيم الهول.

كما نوَّهت إلى أنها ضبطت داخل المخيم مستلزمات عسكرية خلال حملة التفتيش، ودارات إلكترونية تستخدم لصناعة العبوات الناسفة.

