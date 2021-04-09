مبعوثا الصين وروسيا: هناك تقدم في جهود إعادة طهران وواشنطن للاتفاق النووي

قال مبعوثا الصين وروسيا للمحادثات النووية الإيرانية، إن هناك تقدما في جهود إعادة طهران وواشنطن للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.

وأوضح سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، عبر حسابه على تويتر، أن أطراف خطة العمل الشاملة، بحثوا العمل الذي أنجزه الخبراء خلال الأيام الثلاثة الماضية، وعبروا عن ارتياحهم للتقدم المحرز، مؤكدا أن اللجنة ستعاود الاجتماع الأسبوع المقبل.

هذا ويشار إلى أن وسطاء من الدبلوماسيين الأوروبيين وآخرين بدؤوا جولة محادثات في فيينا يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن رفضت إيران إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.

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