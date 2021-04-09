بايدن يطالب الكونغرس بـ 715 مليار دولار لمواجهة “تهديدات محتملة”

طلب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن من الكونغرس الأمريكي 715 مليار دولار، لتخصيصها للبنتاغون وذلك لمواجهة “تهديدات محتملة”.

ونشر موقع البيت الأبيض على الشبكة العنكبوتية، مسودة لميزانية الولايات المتحدة لهذا العام ورد فيها: “يتضمن الطلب الرئاسي لعام 2022 تخصيص 715 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية“.

وأضافت: “هذا يشمل مواجهة التهديد من الصين باعتبارها المهمة الرئيسية للبنتاغون”.

وجاء في المسودة أيضاً: “ستسعى وزارة الدفاع أيضا إلى احتواء سلوك مزعزع للاستقرار من قبل روسيا”، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي شأن منفصل، توصل العراق مع الولايات المتحدة إلى إقرار سحب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية خلال المحادثات الأخيرة بين الجانبين، على خلفية الاعتداءات المتكررة التي استهدفت مواقع أمريكية في العراق.

وبناءً على الاتفاق ستتحول مهمة القوات الأمريكية في العراق من القتال ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي إلى مهمة التدريب وتقديم المشورة العسكرية.

وشدد الجانبان في بيان مشترك على أن “مهمة الولايات المتحدة وقوات التحالف تحولت إلى (مهمة) تدريب ومشورة، ما يتيح تاليا إعادة نشر أي قوة مقاتلة لا تزال في العراق، على أن يحدد الجدول الزمني (لذلك) خلال محادثات مقبلة”.

وأردف البيان المشترك أن “انتقال القوات الأمريكية والدولية من العمليات القتالية إلى التدريب والتجهيز ومساعدة قوات الأمن العراقية يعكس نجاح شراكتهما الاستراتيجية ويكفل دعما للجهود المتواصلة لقوات الأمن العراقية للتأكد من عدم قدرة تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ على تهديد استقرار العراق”، بحسب فرانس 24.

وكانت قد تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة الرئيس جو بايدن أمس، ضمن الجوالة الثالثة للحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي، بعدم نصب قواعد اجنبية في العراق.

وفي هذا الخصوص قال مستشار الأمن القومي قاسم أعرجي: إن “الجانب الأمريكي تعهد بسحب عدد مهم من قواته من العراق، وتحدثنا خلال الحوار عن التقدم الذي أحرزته قواتنا في مكافحة الإرهاب”.

وأضاف “اتفقنا على تولي قواتنا الأمنية مهمة محاربة داعش”، مشيراً الى أن “العراق أكد على حماية الكوادر الأجنبية واتفق الطرفان على عدم وجود قواعد أجنبية في العراق”.

وفي السياق، كشف وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، صباح اليوم الأربعاء، عن اهتمام حكومته بالحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث قال وزير الخارجية العراقي في بيان صحفي: ” أن الحوار الاستراتيجي مع واشنطن في المرحلة الثالثة منه، وهو يحظى باهتمام الحكومة العراقية”.

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