الأمن العراقي يضبط أسلحة لتنظيم “داعش” في محافظة كركوك

أكدت مصادر إخبارية اليوم، ضبط أجهزة الأمن العراقي اليوم الجمعة، أسلحة وعتاد تعود لتنظيم “داعش”الإرهابي في محافظة كركوك العراقية.

وأكدت المصادر أن : “ قوة مشتركة من الفرقة 3 و مفرزة مكافحة المتفجرات في المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك نفذت واجب تفتيش مما أسفر عن العثور على 2 عبوة ناسفة على شكل جليكان و 2 مقذوف طائرة و 2 قنابل هاون عيار 60 ملم من مخلفات داعش”.

هذا وتعمل قوات الأمن العراقي والوحدات الرديفة على ملاحقة فلول داعش في البلاد، حيث يشهد العراق العديد من عمليات التطهير شمال البلاد، وذلك وفق النيل الإخبارية.

أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، إنه تم العثور على مخزن كبير للعتاد في سلسة جبال العياضية التابعة لقضاء تلعفر.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك قالت الخلية في بيان أنه “ضمن عمليات التطهير وملاحقة الفلول الإرهابية، توجهت قوة من الفوج الثاني باللواء 73 بالفرقة 15 الى سلسلة جبال العياضية التابعة لقضاء تلعفر للبحث عن مخزن عتاد من مخلفات داعش الإرهابية”.

كما أضافت أنه “تم العثور على المخزن وبداخله 50 قنبلة هاون عيار 82 ملم و50 قنبلة هاون أخرى عيار 120 ملم و5 مقذوفات مدفع عيار 155 ملم و9 رمانات هجومية، حيث تم تفجير المخزن موقعيا دون خسائر”.

ومن جهة أخرى كان قد تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي من قتل 60 عنصرًا في تنظيم داعش الإرهابي إثر قصف جوي ضمن سلسلة جبال حمرين .

ووفقاً لوكالة الأناضول قال متحدث القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول ، في بيان إن” قوات جهاز مكافحة الإرهاب ، زودت الطائرات المقاتلة العراقية بمخابئ عناصر “داعش” في سلسلة جبال حمرين التي تمتد بين محافظات صلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شرق)” .

كما أضاف أن” الطائرات العراقية قصفت مواقع ومخابئ التنظيم في المنطقة الجبلية بتاريخ 25 مارس/آذار الماضي، ودمرتها بشكل كامل، واليوم نؤكد بأن هذا القصف أسفر عن مقتل 60 إرهابيا من بقايا عصابات داعش”.

وأردف أن” قوات جهاز مكافحة الإرهاب تتبعت عناصر التنظيم الإرهابي الفارين من جبال قره جوخ (بمحافظة نينوى/شمال) دون أن تقوم باستهدافهم لحين اكتشفت مخابئهم في سلسلة جبال حمرين” .

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