خلال عام واحد.. مصر تفتتح أكثر من 195 مسجدا

قال هشام آمنة محافظ البحيرة أنه خلال عام واحد تم بناء وافتتاح أكثر من 195 مسجدا تجاوزت تكلفتها 330 مليون جنيه في طفرة كبيرة تضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاحه وأداء صلاة الجمعة بمسجد الفتح بقرية كفر سلامون بمركز كوم حماده والمقام على مساحة 420 مترا، وبتكلفة إجمالية 2 مليون و 520 ألف جنيه. بحسب اليوم السابع

يأتي ذلك بالتزامن مع افتتاح 15 مسجدا جديدا آخر بنطاق مراكز (دمنهور وأبو حمص و كفر الدوار وحوش عيسى والمحمودية و كوم حماده) بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون و 270 ألف جنيه.

وفي السياق، وضعت مصر ضوابط وقائية جديدة على المساجد في رمضان، من بينها «التخفيف في صلاة التراويح وألا تتجاوز نصف ساعة، دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية». ودعت وزارة الأوقاف المصرية إلى «تطبيق الضوابط بكل حسم وحزم».

يأتي هذا في وقت تخطت إصابات الفيروس بمصر حاجز الـ700 حالة في اليوم، حيث لم تتعدَّ هذا الرقم طيلة الفترة الماضية.

وقال مساعد وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والتوعية، خالد مجاهد، إن «الشحنة التي تم استقبالها مؤخراً من لقاح أسترازينيكا هي الشحنة الأولى من التحالف الدولي للتطعيمات، حيث إن بقية الجرعات المتعاقد عليها من المقرر استقبالها تباعاً خلال عام 2021»، موضحاً أنه «يتم أخذ عينات عشوائية من الشحنة وتحليلها قبل بداية التطعيم».

وأضاف مجاهد، في تصريحات متلفزة، أنه «تمت زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح (كورونا) من 40 مركزاً إلى نحو 139 مركزاً بعد الإقبال الكبير من المواطنين والطواقم الطبية، ومن المتوقع زيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «مصر من أقل دول العالم من حيث أعداد إصابات الفيروس»، مؤكداً أن «الدولة المصرية و(مستشفيات العزل) جاهزة».

وكان مجلس الوزراء المصري قد دعا إلى «الالتزام بارتداء الكمامة في أماكن التجمعات، والمواقع الخدمية والمؤسسات، والمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الوقائية بوسائل النقل الجماعي».

ووضعت «الأوقاف» في مصر ضوابط وقائية جديدة خلال رمضان بالمساجد؛ من بينها «السماح بصلاة التراويح مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية، وعدم السماح بإقامة أي موائد إفطار لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح».

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