وزير الخارجية القطري يبحث شؤون المنطقة مع نظيره الأمريكي

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أهم الشؤون في المنطقة عبر اتصال هاتفي اليوم.

وأكدت وزارة خارجية قطر أن : “الوزيرين استعراضا خلال الاتصال علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى آخر تطورات المنطقة لا سيما في العراق وأفغانستان وإيران”.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية القطري، وجه شكر بلاده إلى أمريكيا لاستئنافها “المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني”، وذلك حسب روسيا اليوم.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكيhttps://t.co/0ApwFYkxaa#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/GmvmDB6R0Q — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) April 9, 2021

وفي شأن منفصل، سارع القادة العرب لتقديم العزاء إلى ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية، بوفاة زوجها الأمير فيليب الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 99 عاماً.

وبحسب موقع روسيا اليوم، أرسل قادة كل من الإمارات وعمان والبحرين وقطر برقيات تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية، عزاءً بوفاة زوجها دوق إدنبرة.

أعلنت وكالة الأنباء القطرية، أن “أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أرسل برقية تعزية إلى ملك

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أعرب في برقية التعزية عن “خالص تعازيه و صادق مواساته للملكة إليزابيث الثانية في مصابها راجيا لها جميل الصبر وحسن العزاء”.

كما بعث كل من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، “برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية”.

وقالت وكالة أنباء سلطنة عمان، إن “السلطان هيثم بن طارق بعث برقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة في وفاة زوجها الأمير فيليب”.

وأرسل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث الثانية، معرباً عن “خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحبة الجلالة وحكومة وشعب بريطانيا الصديق، راجيا الرحمة للفقيد وللأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء”.

وأعلن قصر بكنغهام، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة، زوج الملكة إليزابيث صباح اليوم في قلعة وندسور عن عمر ناهز 99 عاما.

وقال بيان صادر عن قصر باكنغهام: “ببالغ الأسى أعلنت جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة ، وقد وافته المنية بسلام صباح اليوم في قلعة وندسور”.

