الشرطة العراقية تلقي القبض على تجار مخدرات في بغداد

ألقت الشرطة العراقية اليوم الجمعة، القبض على متهمين بمتاجرة المخدرات وتعاطيها في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وفي هذا الشان، قالت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان، إن “قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية ألقت القبض في مناطق حي “التراث والشماعية” شرقي بغداد على 5 متهمين بتعاطي المخدرات ، وبحوزتهم كمية ١٠ غرام من مادة الكريستال المخدرة وبايب للتعاطي بالإضافة الى حيازتهم مسدس تركي محور وسكين ، والقبض على متهم آخر مطلوب وفق أحكام المادة 28 (تعاطي مخدرات) في منطقة “الغدير” ب‍بغداد وبحوزته أدوات للتعاطي”.

وأضاف البيان، أن “قوتين من اللواء الخامس والسادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنتا بعمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين في منطقة “حي العامل” وبحوزتهما ( كيسين يحتويان مادة بيضاء شبيهة بمادة الكرستال ، بايبين للتعاطي ) ومتهم ثالث بحوزته أنبولاتين تعاطي فارغة، وبايبين تعاطي ، وقداحة ، في حين القت القبض على على آخر في منطقة “الحرية” غربي بغداد وبحوزته مادة الكرستال المخدرة تقدر بـ (٢٥) ملغرام مع قطعة حديد تستخدم للتعاطي”.

وفي الشأن العراقي، أكدت مصادر إخبارية اليوم، ضبط أجهزة الأمن العراقي اليوم الجمعة، أسلحة وعتاد تعود لتنظيم “داعش”الإرهابي في محافظة كركوك العراقية.

وأكدت المصادر أن : “ قوة مشتركة من الفرقة 3 و مفرزة مكافحة المتفجرات في المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك نفذت واجب تفتيش مما أسفر عن العثور على 2 عبوة ناسفة على شكل جليكان و 2 مقذوف طائرة و 2 قنابل هاون عيار 60 ملم من مخلفات داعش”.

هذا وتعمل قوات الأمن العراقي والوحدات الرديفة على ملاحقة فلول داعش في البلاد، حيث يشهد العراق العديد من عمليات التطهير شمال البلاد، وذلك وفق النيل الإخبارية.

أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، إنه تم العثور على مخزن كبير للعتاد في سلسة جبال العياضية التابعة لقضاء تلعفر.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك قالت الخلية في بيان أنه “ضمن عمليات التطهير وملاحقة الفلول الإرهابية، توجهت قوة من الفوج الثاني باللواء 73 بالفرقة 15 الى سلسلة جبال العياضية التابعة لقضاء تلعفر للبحث عن مخزن عتاد من مخلفات داعش الإرهابية”.

كما أضافت أنه “تم العثور على المخزن وبداخله 50 قنبلة هاون عيار 82 ملم و50 قنبلة هاون أخرى عيار 120 ملم و5 مقذوفات مدفع عيار 155 ملم و9 رمانات هجومية، حيث تم تفجير المخزن موقعيا دون خسائر”.

