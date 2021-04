السعودية.. جريمة قتل مروعة داخل أحد المساجد

شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، جريمة مروعة حيث قام مواطن بقتل مؤذن ومصلّ داخل مسجد في مدينة تبوك طعنا.

وفي تفاصيل الجريمة التي نقلتها صحيفة عكاظ السعودية قالت إن مواطنا في الستين من عمره ترصد لمؤذن ومصل في السبعين من عمرهما كان على خلاف معهما على مواقيت الصلاة والإقامة وكذلك إمامة المسجد.

وأضافت المصادر أن الجاني يعاني اعتلالات نفسية ما دفعه لارتكاب جريمته البشعة.

وأشارت إلى أن إمام المسجد فوجئ ببركة دماء داخل المسجد وعلى الفور أبلغ الجهات الأمنية التي بدورها حضرت لمسرح الجريمة.

وأوضحت المصادر أن شرطة منطقة تبوك ضبطت الجاني في وقت قياسي، بعد ساعتين من ارتكابه الجريمة، وقبضت عليه وقدتمه للعدالة بعد تسجيل اعترافه للمحققين بتفاصيل جريمته البشعة.

وفي الشأن السعودي، قررت وزارة الداخلية السعودية تطبيق مخالفة بحق من يضبط قادما لأداء العمرة خلال شهر رمضان، دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قالت الوزارة في بيان أن” تنفيذ تلك الإجراءات جاء ضمن مواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي وساحاته” .

وأهابت الداخلية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات التي تقضي بحصول من يرغب في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي، على تصريح بذلك.

كما أوضحت وزارة الداخلية أن “رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني والمواقع والممرات المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، لمنع أي محاولة لمخالفة التنظيمات المعمول بها”.

وفي السياق أشارت وزارة الحج السعودية إلى حددت إصدار نصاريح العمرة و الزيارة إلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان الكريم عن طريق تطبيقات ” توكلنا ” و ” اعتمرنا ” .

حيث أكدت وزارة الحج أن إصدار التصريحات ستنحصر في تطبيقي ” اعتمرنا” و ” توكلنا ” في نسختهما المحدثة ، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية .

و بينّت أن ” الهدف من تشغيل التطبيقين هو مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، والتحقق من السمات الأمنية للمستفيد من التصريح وحالة التحصين له ” .

هذا و كانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن تصاريح أداء مناسك العمرة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان ستمنح للأشخاص الذين تلقوا لقاح ضد كورونا.

وأضافت الوزارة أن التصاريح ستعطى أيضا لمحصّن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعاف من الإصابة. بحسب France24 .

وأردفت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان أن منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام في مكة المكرمة، وكذلك زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، سيكون “بدءًا من الأول من رمضان، للأشخاص المحصنين”.

لتبيّن أن السلطات ستعتمد على تطبيق هاتفي للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقين أيضا “وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة”.

.

The post السعودية.. جريمة قتل مروعة داخل أحد المساجد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ