توزيع احتياجات رمضان باستهداف450 حقيبة للأسر في ريفي شمال بحري

مع اقتراب رمضان وزعت اللجنة العليا لنهضة وتطوير وترقية قرية النية شمال محلية بحري الحقيبة الرمضانية لهذا العام باستهداف (450) حقيبة للأسر المتعففة بتشريف الأستاذ صلاح زين العابدين محمد عبدالرحيم الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم الوزير المكلف.

وبحضور الأستاذ النور مصطفى رزق الله الأمين العام لديوان الزكاة بولاية الخرطوم والأستاذة نجاة عبدالسلام نائب أمين ديوان الزكاة بالمحلية وسعاد العميد بحري شاكر الأمين ممثل اللجنة العليا للنهضة والتطوير والأستاذ عمار ود الشيخ مساعد أمين عام مجلس الشباب والرياضة لشؤون المحليات والأستاذ ياسر البدوي مسؤول العلاقات العامة وبكري قسم الشيخ إدريس رئيس الحقيبة الرمضانية بنهضة وتطوير القرية. ومن جانبة أكد الوزير المكلف صلاح الزين وقوف المجلس مع لجنة التطوير بالقرية في كافة برامجها المختلفة مشيدا بالنهضة التي تشهدها المنطقة وثمن المجهود المبذول في تشييد النادي الإجتماعي الرياضي الثقافي الذي تفقده قبل بداية البرنامج وحيا أهالي وأبناء المنطقة في الداخل والخارج على دعمهم اللا محدود للحقيبة الرمضانية تحقيقا لمعاني قيم التكافل الإجتماعي وتحدث أمين ديوان الزكاة مشيد بالجهود المبذولة من قبل لجنة التطوير مؤكدا دعمه للقرية فيما رحب العميد بحري شاكر الأمين ممثل اللجنة العليا بضيوف الشرف لمشاركة أهالي القرية فرحتهم لهذا الحدث الإجتماعي المتفرد وأكد بأن خطتهم لهذا العام حبلي بالمشروعات التنموية والخدمية ومشروع كسوة العيد. إلي ذلك أشاد الأستاذ ياسر البدوي مسؤول العلاقات العامة باللجنة بالدور الرائد والإيحابي الذي يضطلع به شباب القرية ودورهم البارز في إنجاح مشروع الحقيبة الرمضانية. وقدم الأستاذ بكري تنويرا عن محتويات الحقيبة الرمضانية وتحدث الأستاذ عجيب علي بديوان الحكم المحلي مشيدا بنجاح مشروع الحقيبة وآثارها الإيجابية علي مواطني القرية .

إعلان موعد هلال رمضان

يعقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي برئاسة الدكتور عبدالرحيم آدم سليمان رئيس المجمع إجتماعا لتحري رؤية هلال رمضان المعظم يوم الإثنين المقبل التاسع والعشرون من شعبان ١٤٤٢هـ الموافق الثاني عشر من أبريل الجاري.

وقال المجمع ان لجنة تحري الأهلة برئاسة محمد حبيب الكنزي مدير جامعة أم درمان الإسلامية سوف تتحرى رؤية هلال رمضان المعظم غرب أم درمان بالكيلو 40 طريق شريان الشمال عبر أجهزة الرصد.

وناشد الأمين العام للمجمع الدكتور عادل حسن حمزة جميع المسلمين في السودان بتحري هلال رمضان المعظم تقربا الى الله تعالى و إبلاغ أقرب محكمة شرعية عند رؤية الهلال ،مشيرا إلى أن المحاكم الشرعية ستكون مفتوحة مساء ذات اليوم لتلقي الشهادات الشرعية.

وكشف حمزة بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء سونا، عن تكوين لجان لتحري رؤية هلال رمضان المعظم في بعض ولايات السودان.

موضحا أن لجنة تحري الأهلة برئاسة محمد حبيب الكنزي مدير جامعة أم درمان الإسلامية سوف تتحرى رؤية هلال رمضان المعظم غرب أم درمان بالكيلو 40 طريق شريان الشمال عبر أجهزة الرصد.